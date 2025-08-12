Dominic Silder kann Lünne zum Meister machen

Nach der ersten Halbzeit sah es noch unwahrscheinlich aus, dass sie gewinnen könnten, da die Heimmannschaft durch ein Tor von Elias Koldehoff in Führung ging, der noch zwei weitere Treffer hätte erzielen können, sodass eine 3:0-Halbzeitführung möglich gewesen wäre . Auch die Gäste hätten treffen können, doch ihre Leistung ließ zu wünschen übrig, und Concordia verteidigte gut und nutzte Fehler im Mittelfeld aus.

Da der SV Blau-Weiß Lünne über so viele gute Spieler verfügt, darunter Dominic Silder, sollte mehr möglich sein. Das zeigte sich nach der Pause. Es war praktisch ein einseitiges Spiel, wobei Silder an allen Toren maßgeblich beteiligt war. Er erzielte zwei Treffer, war aber auch maßgeblich an den beiden Toren von Justin Leugering und dem von Nico Schröder beteiligt. Die Frage ist nun: „Wer stoppt Silder?“ Die andere Frage ist: ,,Gibt es eine Mannschaft, die mit den Lünnern mithalten kann? Die Blau-Weißen sind ja wirklich exzellent.