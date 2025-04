Dominic Schmidt kehrt zurück in den Hassenbrock

Vorstellen muss ich den Mesumer Neuzugang hier wohl nur den wenigsten. Aber zumindest allen Mesumern, die Schmidts Reise nach dem Abgang 2021 nicht weiter verfolgten, helfe ich an dieser Stelle einmal auf die Sprünge. Nach fünf Jahren im Rheinenser Süden folgte Schmidt dem Ruf des SV Rödinghausen, wo er hauptsächlich für die Zweitvertretung in der Westfalenliga auflief und dort in 24 Spielen 14 Tore erzielte − das liest sich für eine Debütsaison mehr als nur ordentlich. Aber auch für die Regionalliga-Mannschaft der Rödinghauser verbuchte Schmidt einige Minuten: Drei Einwechslungen, unter anderem gegen Alemannia Aachen oder die U23 des 1. FC Köln, machen "Domme" zum Regionalliga-Spieler.

Nach nur einem Jahr in Rödinghausen packte Schmidt jedoch wieder seine Sachen und schloss sich zur Saison 2022/23 Preußen Espelkamp an, die er wiederum ein Jahr später wieder verließ. Ziel war diesmal der Westfalenligist Lüner SV. Nach der Hinserie dort folgte gleich der nächste Wechsel. In der Bezirksliga beim SC Herford überragte Schmidt und war in 14 Spielen an 14 Toren direkt beteiligt. Seine bisher letzte Station kam dann im vergangenen Sommer dazu, als der SV Burgsteinfurt anklopfte und Schmidt für sich gewonnen konnte. Die Wege des Landesliga-Aufsteigers und des Offensivakteurs trennten sich jedoch vor wenigen Wochen bereits wieder.