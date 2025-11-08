Dominator hat spielfrei, Hilal-Maroc muss liefern

An das letzte Pflichtspiel der beiden Kontrahenten wird sich Hilal-Maroc nur ungern erinnern. Damals wie heute stand Josef Pfeiffer in der Verantwortung der Bergheimer, kassierte vor knapp sechs Jahren aber eine empfindliche 1:8-Klatsche - damals auch noch in der Landesliga. Inzwischen haben sich die Vorzeichen natürlich wesentlich verändert. Hilal-Maroc ist klarer Favorit und wird den Tabellenführer nicht noch weiter entwischen lassen wollen.

Kellerduell in Sindorf. Beide Seiten durchlaufen eine mittlerweile immense Durststrecke, Sindorf verlor gar seit dem 2. Spieltag alle weiteren acht Spiele. Klar ist: Ein Zähler würde keinem der beiden Kellerkinder wirklich weiterhelfen. Noch ist das rettende Ufer immerhin in Sichtweite.

Vor der Saison war nicht unbedingt zu erwarten, dass Kreuzau nach zehn Spielen tabellarisch besser postiert als die Elsdorfer sein würde. Doch nach dem Beinahe-Aufstieg in der Vorsaison wird dieser für Nullacht schon jetzt zur absoluten Mammutaufgabe. Viele weitere Strauchler darf sich das Team von Dustin Tesch nicht erlauben, soll es kurzfristig noch nach oben gehen.

Die weiteren Partien vom 12. Spieltag