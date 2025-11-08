 2025-10-30T14:25:35.653Z

Allgemeines
Der TSV ist das Maß aller Dinge - muss jedoch am kommenden Spieltag aussetzen..
Dominator hat spielfrei, Hilal-Maroc muss liefern

Bezirksliga, Staffel 3: Der unsagbare Lauf des Türksichen SV Düren lässt die weitere Konkurrenz alt aussehen. Hilal-Maroc Bergheim ist als noch ärgster Verfolger gefordert.

Während der weiterhin makellose Türkische SV Düren ungewohnt die Füße hochlegen darf, könnte unter anderem Hilal-Maroc für den nächsten Schritt zur vorzeitigen Herbstmeisterschaft des Primus hinlegen. Die Elf von Josef Pfeiffer geht als klarer Favorit in die Partie mit Germania Erfstadt-Lechenich. Im Falle eines Patzers ist Düren nur noch mit ganz viel Fantasie bis zur Winterpause einzuholen.

Morgen, 14:30 Uhr
SC Germania Erftstadt-Lechenich
SC Germania Erftstadt-LechenichErftstadt
Hilal-Maroc Bergheim
Hilal-Maroc BergheimHilal-Maroc
14:30

An das letzte Pflichtspiel der beiden Kontrahenten wird sich Hilal-Maroc nur ungern erinnern. Damals wie heute stand Josef Pfeiffer in der Verantwortung der Bergheimer, kassierte vor knapp sechs Jahren aber eine empfindliche 1:8-Klatsche - damals auch noch in der Landesliga. Inzwischen haben sich die Vorzeichen natürlich wesentlich verändert. Hilal-Maroc ist klarer Favorit und wird den Tabellenführer nicht noch weiter entwischen lassen wollen.

Morgen, 15:00 Uhr
VfL Sindorf
VfL SindorfSindorf
SSV Rot-Weiß Ahrem
SSV Rot-Weiß AhremAhrem
15:00

Kellerduell in Sindorf. Beide Seiten durchlaufen eine mittlerweile immense Durststrecke, Sindorf verlor gar seit dem 2. Spieltag alle weiteren acht Spiele. Klar ist: Ein Zähler würde keinem der beiden Kellerkinder wirklich weiterhelfen. Noch ist das rettende Ufer immerhin in Sichtweite.

Vor der Saison war nicht unbedingt zu erwarten, dass Kreuzau nach zehn Spielen tabellarisch besser postiert als die Elsdorfer sein würde. Doch nach dem Beinahe-Aufstieg in der Vorsaison wird dieser für Nullacht schon jetzt zur absoluten Mammutaufgabe. Viele weitere Strauchler darf sich das Team von Dustin Tesch nicht erlauben, soll es kurzfristig noch nach oben gehen.

Die weiteren Partien vom 12. Spieltag

Morgen, 16:00 Uhr
SV Lövenich/Widdersdorf 1986/27
SV Lövenich/Widdersdorf 1986/27SV Lövenich
SpVg Frechen 20
SpVg Frechen 20Frechen II
16:00

Morgen, 15:30 Uhr
TuS Langerwehe
TuS LangerweheLangerwehe
JSG Erft 01 Euskirchen
JSG Erft 01 EuskirchenJSG Erft 01
15:30live

Morgen, 15:30 Uhr
SV Rhenania Bessenich 1928
SV Rhenania Bessenich 1928SV Bessenich
Horremer SV 1919
Horremer SV 1919Horremer SV
15:30live

Morgen, 15:30 Uhr
SV Weiden 1914/75
SV Weiden 1914/75Weiden 14/75
Viktoria Birkesdorf
Viktoria BirkesdorfBirkesdorf
15:30live

Markus BeckerAutor