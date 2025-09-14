Dominanz zahlt sich aus: Sieg für Herringhausen-Eickum

– Foto: Stefan Hageböke

Herringhausen setzt sich in einem intensiven Bezirksliga-Duell beim TuS Tengern mit 3:1 durch und mischt damit nun an der Tabellenspitze mit. Die Gäste legten früh los: Bereits in der 3. Minute brachte Joel-Antonio Vilarino Carrozzo sein Team mit einem mustergültigen Zuspiel auf Luca Maita in Führung. Danach bestimmten die Herringhausener das Spiel klar, kreierten Chance um Chance: Hoffmeier, Maita, Meierernst, und Vilarino Carrozzo scheiterten aber immer wieder knapp vorm Tor.

Tengern nutzte die erste Gelegenheit zur Überraschung: In der 36. Minute traf Timo Nuyken mit einem Fernschuss zum 1:1. Herringhausen ließ sich nicht aus dem Konzept bringen und kombinierte sich in der zweiten Halbzeit immer wieder gefährlich vor das Tor. Ein schöner Pass von Carrozzo auf Maita brachte die erneute Führung (48.). Weitere Großchancen durch Vilarino Carrozzo, Hoffmeier, Maita und Hrdina blieben ungenutzt. Erst in der Nachspielzeit setzte Max-Tillmann Beckhoff mit einem Alleingang durch die löchrige Tengern-Abwehr den Schlusspunkt (90.+5).