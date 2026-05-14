Dominanz "von der ersten bis zur letzten Minute" - SVG gewinnt Derby!

Der Offensivspieler traf bereits in der 8. Minute zur Führung und legte nur sechs Minuten später das 2:0 nach. Da Werner in der zweiten Halbzeit noch sein drittes Tor am Tage machte, steht er nun bei 21 Saisontreffern.

Zwar hatten die 05er phasenweise viel Ballbesitz, doch offensiv blieb die Mannschaft weitgehend harmlos. „Richtige Torchancen sind dabei nicht herausgekommen“, erklärte Brinkwerth. Zudem habe sein Team „zu keiner Zeit geschafft, Kompaktheit herzustellen“, wodurch die SVG immer wieder zu gefährlichen Umschaltmomenten eingeladen wurde.

Für Göttingen-05-Trainer Jozo Brinkwerth war die Niederlage am Ende „enorm bitter“, vor allem weil sie „vollkommen verdient“ gewesen sei. Seine Mannschaft habe es „zu keiner Zeit des Spiels irgendwie geschafft, das Spiel auf unsere Seite zu lenken oder uns Torchancen zu erarbeiten“.

Die Gäste präsentierten sich dagegen dominant und kontrollierten die Partie über weite Strecken. SVG-Trainer Nils Reutter sprach nach dem Spiel von „einer geschlossenen Mannschaftsleistung und harter Arbeit über die gesamte Saison hinweg“. Seine Mannschaft habe „die Partie von der ersten bis zur letzten Minute dominiert“ und sei „in allen Bereichen überlegen“ gewesen.

Im zweiten Durchgang sorgte erneut Maximilian Werner mit seinem dritten Treffer in der 75. Minute endgültig für die Entscheidung. Nur drei Minuten später erhöhte der eingewechselte Arian Kicaj auf 4:0.

Erster Liga-Derbysieg seit 2019

Reutter zeigte sich nach dem klaren Derbysieg besonders stolz auf sein Team: „Die Jungs haben sich diesen besonderen Moment absolut verdient.“ Für ihn sei der Erfolg „ein Höhepunkt“, weil er zeige, „was möglich ist, wenn eine Mannschaft mit Charakter, Disziplin und Zusammenhalt auftritt“.

Brinkwerth musste dagegen anerkennen, dass seine Mannschaft offensiv nie wirklich gefährlich wurde. „Man hatte auch nie das ganz große Gefühl, dass wir ein Tor schießen können“, sagte der Trainer und lobte gleichzeitig die Defensivleistung des Gegners: „Dafür war der Gegner defensiv heute einfach zu gut.“

Während die SVG mit dem klaren Erfolg ein deutliches Ausrufezeichen im Derby setzte, muss Göttingen 05 die deutliche Niederlage nun schnell verarbeiten. „Jetzt geht es für uns damit zu leben, was nach einer Derby-Niederlage natürlich nicht so einfach ist“, erklärte Brinkwerth abschließend.

Die SVG konnte zuletzt acht Liga-Derbys nicht gewinnen, doch nun hagelte es so ein Ausrufezeichen. Dadurch festigte man Platz sieben und hat nur noch vier Punkte Rückstand auf den Konkurrenten. Die 05er verpassten hingegen den Sprung auf Platz drei.