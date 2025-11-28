Dominanz ohne Effizienz plus spätes Gegentor

Der ASC Cranz-Estebrügge kann seine Überlegenheit nicht nutzen und hat nach dem unnötigen Remis eine Erkenntnis: Die Altländer können kein 1:0.

Der ASC Cranz-Estebrügge hat sich am Donnerstagabend im Kreisliga-Nachholspiel mit einem Remis begnügen müssen. Dabei waren die Altländer über die komplette Distanz spielbestimmend, wurden aber in der Nachspielzeit für ihre Nachlässigkeiten vor dem gegnerischen Tor bestraft.

Während sich Hagen sehr tief staffelte und auf Umschaltmomente setzte, bekam Estebrügge den Ballbesitz übergeben. Schließlich war es Henrik Kulcke, der eine Hereingabe von Marco Hülsmeyer mit dem zweiten Kontakt in seinen siebten Saisontreffer ummünzte (43.).

Nachdem die Gäste im ersten Abschnitt noch ihre Nadelstiche setzten, blieb die Partie nach dem Seitenwechsel sehr einseitig. In den Schlussminuten gelang es den Altländern gegen Hagens Brechstange aber dann einmal nicht, einen langen Ball zu verteidigen, sodass Simon Detlefsen den späten Ausgleich markierte (90.+5).