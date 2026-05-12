Dominanz mit kurzem Kontrollverlust

– Foto: Philipp Reichelt

Der Tabellenzweite kontrolliert die Partie lange deutlich, macht es nach einer schläfrigen Phase aber unnötig spannend.

„Aufgrund der gesamten 90 Minuten war das auch hochverdient“, sagte Rathkamp nach der Partie. Vor allem im ersten Durchgang habe seine Mannschaft das Spiel nahezu komplett kontrolliert: „Wir haben sehr dominant gespielt und hatten gefühlt 90 Prozent Ballbesitz. Sulingen hatte überhaupt keine Torchance.“

Der SC Twistringen hat im Aufstiegsrennen den nächsten wichtigen Sieg eingefahren. Gegen den FC Sulingen gewann die Mannschaft von Trainer Timo Rathkamp mit 3:2 (2:0) und bleibt damit Tabellenführer VfR Evesen dicht auf den Fersen.

Die Überlegenheit spiegelte sich zunächst jedoch nicht im Ergebnis wider. Erst kurz vor der Pause gelang die Führung: Nach einem schnell ausgeführten Freistoß von Christoph Harms kam Moritz Stöver am kurzen Pfosten zum Abschluss. Den ersten Versuch parierte Sulingens Torwart noch, den Nachschuss verwertete Stöver jedoch zum 1:0 (41.).

Direkt nach dem Seitenwechsel schien die Partie endgültig in Richtung der Gastgeber zu kippen. Justus Schlake erhöhte in der 45. Minute nach Vorarbeit von Beytullah Sengönül auf 2:0. „Zu dem Zeitpunkt waren wir komplett dominant“, sagte Rathkamp. „Da hätte man als Zuschauer wahrscheinlich gedacht, das Spiel sei entschieden.“

Doch stattdessen verlor Twistringen für wenige Minuten komplett die Kontrolle. Innerhalb von zwei Minuten glich Sulingen durch Ricardo Scholtes (47.) und Christian Zerfowski (49.) überraschend aus. Rathkamp sprach von einer „schläfrigen“ Phase direkt nach der Halbzeit: „Wir verteidigen außen nicht sauber, Sulingen spielt jeweils den Querpass, und in der Mitte muss nur noch der Fuß hingehalten werden.“ Bemerkenswert dabei: Es waren zugleich die ersten beiden Torschüsse der Gäste.

Twistringen brauchte einige Minuten, um sich zu stabilisieren, fand anschließend aber wieder zur Dominanz zurück. Den entscheidenden Treffer erzielte schließlich der kurz zuvor eingewechselte Johann Beuke in der 65. Minute. Nach einem Einwurf von Lüder Uhlhorn verlängerte Schlake per Kopf, Beuke traf trocken zum 3:2.

In der Schlussphase boten sich den Gastgebern weitere Möglichkeiten zur Entscheidung, doch mehrere Konter wurden unsauber ausgespielt. Dennoch überwog am Ende die Zufriedenheit. „Wir haben es unnötig spannend gemacht, aber am Ende nehmen wir die drei Punkte mit“, sagte Rathkamp. Gleichzeitig zollte er dem Gegner Respekt: „Obwohl es für Sulingen tabellarisch um nichts mehr geht, haben sie bis zum Schluss stark dagegengehalten.“

SC Twistringen – FC Sulingen 3:2

SC Twistringen: Jannik Blome, Marvin Schwenker, Jonas Wilkens (62. Johann Beuke) (89. Kevin Diekmann), Justus Schlake (84. Maurice Künning), Christoph Harms (76. Tom Lehmkuhl), Moritz Stöver, Louis Thelken, Dean Nobis, Lüder Uhlhorn, Tom Thiede, Beytullah Sengönül - Trainer: Simon Beuke - Trainer: Timo Rathkamp

FC Sulingen: Thorben Klöcker, Bennet Könker, Dennis Könker, Jonas Lengauer, Luca Robin Rosenthal, Hugo Noske (70. Marek Schacht), Alexander Kues (46. Frithjof Lohmeier), Marvin Zawodny (46. Ricardo Scholtes), Rico Lüllmann, Bennet Grunert, Christian Zerfowski (84. Marlon Michael) - Trainer: Stefan Rosenthal

Schiedsrichter: Thomas Platz

Tore: 1:0 Moritz Stöver (41.), 2:0 Justus Schlake (45.), 2:1 Ricardo Scholtes (47.), 2:2 Christian Zerfowski (49.), 3:2 Johann Beuke (65.)