„Dominanz gezeigt" – Forstinning schlägt Untermenzing klar

Landesliga Forstinning (weiss) Julian Kristo – Foto: SRO

Der VfB Forstinning gewinnt sein zweites Testspiel deutlich mit 5:1 gegen den Bezirksligisten SV Untermenzing. Auf der zentralen Defensivposition spielte dabei Tom Klimek eine tragende Rolle.

„Wir haben Dominanz gezeigt“, urteilte Forstinnings Abteilungsleiter Thomas Herndl nach dem Spiel und durfte sich auch über zwei Treffer von Neuzugängen freuen. Der erste Saisontreffer blieb aber einem Stammspieler der vergangenen Aufstiegssaison vorbehalten: Leo Gabelunke traf in der 10. Minute zum 1:0.

Der VfB Forstinning trotzte der Saharahitze und führte sein Testspiel gegen den Bezirksligisten SV Untermenzing am Freitagabend durch. Nach dem 0:4 gegen den TSV 1860 München im ersten Freundschaftsspiel der Saison gewann der VfB deutlich mit 5:1.

Beim nächsten Treffer durfte dann aber ein Neuling im VfB-Trikot jubeln. Michele Cosentino, vom letztjährigen Ligakonkurrenten SV Bruckmühl zum VfB gewechselt, nahm einen langen Ball auf, zog in die Mitte, ließ dabei zwei Gegenspieler stehen und schloss zum 2:0 ab (22.). „Ich hoffe, dass er beim Kampf um die Stammplätze mitmischt“, hofft Herndl auf weiteren Konkurrenzkampf in der Offensive.

In der Defensive verstärkt der erst 18-jährige Tom Klimek fortan Forstinning in der Landesliga. Der Deutsch-Tscheche wechselte von den Junioren des SV Waldhof Mannheim in den Landkreis und wurde gleich in seinen beiden ersten Partien auf der Sechs in zentraler Defensivposition eingesetzt.

Dies ist auch die angestammte Planstelle für Aylan Arifovic, dessen Verletzung aus dem Sechzger-Spiel aber eventuell eine Zwangspause mit sich bringen wird. Genaueres zeigt dann eine bereits anberaumte MRT-Untersuchung.

Auf dem Spielfeld blieb es recht einseitig. Gabelunke setzte noch einen zweiten Treffer drauf zum 3:0 (35.), Aleksandar Novakovic erhöhte mit einem satten Abschluss auf 4:0 (69.). Das zwischenzeitliche 4:1 von Paul Greger (76.) konterte Cem Cevizci (20, Neuzugang von SpVgg Hankofen-Hailing) mit dem 5:1-Endstand (83.).

Bereits am morgigen Dienstag bestreitet der VfB Forstinning seinen nächsten Test um 19.30 Uhr im heimischen Sportpark gegen den Bezirksligisten ASV Dachau.