Dominantes Spiel in Mainz

Die B-Juniorinnen des 1. FC Saarbrücken haben mit dem 5:1 (4:0)-Sieg als Gast des 1. FSV Mainz 05 einen überraschend deutlichen Testspielsieg erzielt. Dabei war schon nach der Anfangs-Viertelstunde, die noch ausgeglichen war, klar, wer das Spiel auf dem Kunstrasenplatz an der Kaelsbader Str. gewinnen würde. Ida Schneider (14. und 27.), Camilla Tillmann (32.) und Alyn Smith (34.) legten in kurzer Zeit vier Treffer vor. "Ich war überrascht, wie einfach das ging, wir hatten nur 13 Spieleeinnen dabei, mehrere aus jüngeren Jahrgängen und wir mussten früh verletzungsbedingt wechseln. Dennoch kamen wir durch Smith noch zum fünften Treffer, das Mainzer Tor fiel erst in der Schlussphase", sagte Trainer Tobias Grimm nach dem Spiel. Fiona Lina Weißdorf traf in der vorletzten Minute für die Gastgeberinnen. Das FCS-Team spielt am Samstag um 14 Uhr auf dem Kunstrasenplatz an der Rotstaystr. im Völklinger Stadtteil Luisenthal gegen den Karlsruher SC.