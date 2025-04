Dominantes Daleiden lässt nicht locker Die SG Daleiden bleibt im Titelrennen der Fußball-Bezirksliga dick im Geschäft: Mit 4:1 gewannen die Westeifeler am Sonntagnachmittag bei der SG Igel-Liersberg und liegen weiter gleichauf mit Tabellenführer Eintracht Trier II. Einen Schockmoment mussten die Gäste am Moselufer aber überstehen. VIDEOINTERVIEWS und BILDERGALERIE

Die Gäste boten von Beginn an schwungvollen Fußball und wurden gerade über die Außen immer wieder gefährlich. Bereits nach fünf Minuten scheiterte Martin Schmitz mit einem gefühlvollen Schlenzer von links und zielte knapp am langen Pfosten vorbei. Wenig später traf Dennis Ewen den Pfosten (11.).

Einen Schockmoment gab es für den Tabellenzweiten nach einer Viertelstunde: Simon Blasius erwischte Daleidens Spielertrainer Florian Moos im Eins-gegen-eins am Kopf. Der Torwart blieb benommen am Boden liegen. Er hatte sich eine blutende Wunde am Kopf zugezogen und bekam einen Turban verpasst, musste aber trotzdem raus und ließ sich im Krankenhaus behandeln (15.). Für ihn rückte Tom Hagedorn zwischen die Pfosten. Der 21-Jährige sollte in den restlichen 75 Minuten Ruhe ausstrahlen, wurde indes kaum einmal ernsthaft geprüft.

Die Vereinigten aus Daleiden, Arzfeld, Dasburg und Dahnen blieben aktiv, ließen den Ball gut durch die eigenen Reihen laufen. Igel-Liersberger Umschaltversuche waren zu ungenau. Klare Torraumaktionen gab es deshalb zunächst weiter nur vorm Kasten von Alexander Hinz, der für den während der Woche berufsbedingt fehlenden Kevin Noll den Vorzug erhalten hatte.

Gut, wie sich der starke Ewen auf links durchtankte und den in der Mitte lauernden Johnny Bisschops bediente. Der Luxemburger verfehlte das Ziel mit seiner Direktabnahme aber (34.). Ewen war es auch, der Justus König nach Hereingabe von links zu einer Rettungstat in höchster Not zwang (38.). In der Nachspielzeit der ersten Hälfte wurde es sehenswert: Johannes Morgens legte ab auf Marius Lempges, der aus rund 20 Metern Maß nahm und fast genau in den Winkel traf (45.+4).

Mit der beruhigenden Halbzeitführung im Rücken hielten die Westeifeler im zweiten Durchgang das Tempo zumindest zunächst hoch und hatten weiter die Spielkontrolle. Immer wieder brach Bah über rechts durch. Haarscharf verpasste Dennis Ewen dessen Hereingabe (59.).

Per Doppelschlag schraubte Daleiden das Ergebnis dann in die Höhe: Bah passte scharf nach innen, Hinz wehrte noch ab, Ewen traf im Nachsetzen (64.). Zwei Minuten später passte Robin Antony auf Bisschops, der cool abschloss (66.).

Joschka Trenz, Trainer der SG Daleiden:

Die zahlreich mitgereisten Fans aus der Westeifel philosophierten, wie es zum turmhohen Sieg von Titelkonkurrent Eintracht Trier II über die SG Saartal Schoden kommen konnte. Als es am Ende 13:0 für die Regionalliga-Reserve hieß, wähnten sich einige der SG-Anhänger bereits wegen des nun weiter schlechteren Torverhältnisses gegenüber den Trierern noch mehr im Hintertreffen. Was sie aber nicht wussten: Sollten beide Kontrahenten auch nach dem letzten Spieltag punktgleich sein, käme es zu einem Entscheidungsspiel. Das Torverhältnis hat im Fußballverband Rheinland bis einschließlich zur Rheinlandliga keine Bedeutung, wenn es etwa um Auf- oder Abstiege geht.

Von daher fiel auch das Igel-Liersberger Ehrentor durch Yannick Andreas, der nach Querpass von Marvin Kugel traf, kaum ins Gewicht (74.). Dennis Thon scheiterte noch mit einem Freistoß ins kurze Eck an Hagedorn (85.), auf der Gegenseite vergab der eingewechselte Matthias Ewerz aus kurzer Distanz eher kläglich.

Der Gegentreffer ärgerte Joschka Trenz, diesmal wegen einer Zerrung verletzt zuschauendes Mitglied des Daleidener Trainerteams, zwar etwas, unterm Strich war er aber sehr zufrieden: „Wir wollten hier die drei Punkte unbedingt einfahren – und das ist uns auch gelungen. Insgesamt war es ein gelungener Auftritt.“

Die Elf seines Gegenübers Dominik Wintersig musste nach zuletzt fünf Punkten aus drei Spielen erstmals wieder eine Pleite einstecken. Für den Igel-Liersberger Coach war die Niederlage aber kein Drama: „Die Mannschaft, die technisch sauberer und griffiger agiert hat, hat verdient gewonnen. Sie hat uns einige Sachen gezeigt, wo wir noch hinwollen. Deshalb gilt es, das Spiel schnell abzuhaken und den vollen Fokus auf unser Auswärtsspiel nächsten Sonntag bei der SG Ruwertal zu richten. Heute hat man gesehen, wie sauber und seriös man spielen kann, und dann steht man auch zurecht so weit oben.“

SG Igel-Liersberg/Zewen/Langsur – SG Daleiden/Arzfeld/Dasburg-Dahnen ⇥1:4 (0:2)

Igel-Liersberg: Hinz - Gasteier (60. Kugel), Thon, Andreas, Höfer. Hammoud (46. Nilles, 72. Augsdörfer), Hamm, Saliji, Meyer, Blasius, König (72. Görgen).

Daleiden: Moos (18. Hagedorn) - J. Propson, M. Lempges (76. Juchmes), Schmitz, Ewen (81. Biewald), Morgens, B. Propson, Bah (70. J. Lempges), Bisschops (78. Ewerz), Mayers, Antony.

Schiedsrichter: Paul Weißer (Manderscheid)

Zuschauer: 120

Tore: 0:1 Bah (23.), 0:2 M. Lempges (45.+4), 0:3 Ewen (64, 0:4 Bisschops (66.), 1:4 Andreas (74.)