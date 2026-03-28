 2026-03-25T14:09:28.761Z

Allgemeines

Dominanter SV Meppen enteilt – Jeddeloh und Hannover jubeln

Regionalliga Nord: Die Übersicht aller Partien des 28. Spieltags

von red · Heute, 18:03 Uhr · 0 Leser
– Foto: Imago Images

Verlinkte Inhalte

Regionalliga Nord
Hannover 96 II
Werder II
Hamburger SV II
St. Pauli II

In der Regionalliga Nord herrschte am heutigen Tag eine Atmosphäre der sportlichen Überlegenheit und des leidenschaftlichen Einsatzes. Bei der Fortsetzung vom 28. Spieltag unterstrichen die Teams ihre Ambitionen in einem engen Wettbewerb. Während der Tabellenführer ein deutliches Ausrufezeichen setzte, lieferten sich die anderen Vereine packende Duelle um wichtige Platzierungen, die die Fans emotional tief bewegten.

---

Gestern, 18:30 Uhr
VfB Oldenburg
VfB OldenburgVfB Oldenburg
1. FC Phönix Lübeck
1. FC Phönix Lübeck1. FC Phönix
3
1

Vor 2600 Zuschauern unterstrich der VfB Oldenburg seine Ambitionen und besiegte den 1. FC Phönix Lübeck. Die Hausherren fanden gut in die Partie und belohnten sich in der 34. Minute, als Rafael Brand das Tor zum 1:0 markierte. Unmittelbar nach dem Seitenwechsel legte Oldenburg nach: Mats Facklam erzielte in der 48. Minute das 2:0. In der 62. Minute sorgte erneut Mats Facklam per Foulelfmeter mit dem 3:0 für die Vorentscheidung. Die Gäste aus Lübeck bewiesen jedoch Moral und kamen in der 72. Minute durch Arthur Inaka zum Anschlusstreffer zum 3:1-Endstand.

– Foto: Imago Images

---

Gestern, 19:30 Uhr
VfB Lübeck
VfB LübeckVfB Lübeck
TuS Blau-Weiß Lohne
TuS Blau-Weiß LohneBW Lohne
2
0
Abpfiff

In einer kampfbetonten Begegnung vor 2867 Zuschauern sicherte sich der VfB Lübeck drei wichtige Heimpunkte gegen den TuS Blau-Weiß Lohne. Lange Zeit bissen sich die Lübecker an der Defensive der Gäste die Zähne aus, doch in der Schlussphase zahlte sich die Geduld aus. Manuel Farrona-Pulido erzielte in der 71. Minute das erlösende 1:0 für die Hausherren. Lohne versuchte daraufhin, den Ausgleich zu erzielen, wurde jedoch in der 79. Minute eiskalt erwischt, als Bjarne Pfundheller zum 2:0-Endstand traf.

---

Heute, 14:00 Uhr
SV Meppen
SV MeppenSV Meppen
FC Eintracht Norderstedt
FC Eintracht NorderstedtNorderstedt
4
1

Es herrschte eine außergewöhnliche Stimmung, als 8388 Zuschauer den SV Meppen gegen den FC Eintracht Norderstedt zum Sieg trugen. Die Hausherren zeigten sich in bestechender Verfassung und sorgten bereits in der ersten Halbzeit für klare Verhältnisse auf dem Rasen. Den ersten Treffer des Nachmittags erzielte Oliver Schmitt in der 28. Minute zum 1:0. Nur kurze Zeit später erhöhte Erik Zenga in der 34. Minute auf 2:0. Die Dominanz der Emsländer hielt weiter an: Mika Harald Stuhlmacher markierte in der 42. Minute das 3:0, bevor Julian Ulbricht in der 45. Minute den Vorsprung auf 4:0 ausbaute. Den Gästen gelang in der Nachspielzeit der ersten Hälfte noch ein Treffer, als Manuel Brendel in der 45.+2 Minute das Tor zum 4:1-Endstand markierte. Meppen festigt damit seine Spitzenposition mit nun 65 Punkten.

---

Heute, 15:30 Uhr
Altona 93
Altona 93Altona 93
Hannover 96
Hannover 96Hannover 96 II
2
4
Abpfiff

2336 Zuschauer sahen ein wechselhaftes und emotionales Spiel zwischen dem Aufsteiger Altona 93 und der Reserve von Hannover 96 II. Die Gäste gingen früh in Führung, als Tom Hobrecht in der 12. Minute zum 0:1 traf. Altona bewies jedoch Moral und glich in der 31. Minute durch Moritz Göttel zum 1:1 aus. In der Nachspielzeit der ersten Hälfte brachte Mustafa Abdullatif die Hannoveraner in der 45.+3 Minute erneut mit 1:2 in Front. Die Hamburger gaben sich im zweiten Durchgang nicht geschlagen, und Lesley Kusi Karschau erzielte in der 54. Minute den Ausgleich zum 2:2. Doch die Entscheidung fiel kurz darauf, als erneut Tom Hobrecht in der 60. Minute mit dem 2:3 den Auswärtssieg für Hannover sicherstellte.

---

Heute, 16:00 Uhr
SSV Jeddeloh
SSV JeddelohJeddeloh
SC Weiche Flensburg 08
SC Weiche Flensburg 08Weiche FL 08
5
1
Abpfiff

Der SSV Jeddeloh feierte einen souveränen Heimsieg gegen den SC Weiche Flensburg 08 und untermauerte seine Stellung im oberen Tabellendrittel. Bereits in der 4. Minute brachte Kasra Ghawilu die Gastgeber mit 1:0 in Führung. Tom Gaida erhöhte in der 23. Minute auf 2:0. Unmittelbar nach dem Seitenwechsel kamen die Gäste noch einmal heran, als Marshall Faleu in der 46. Minute zum 2:1 traf. Jedoch ließ Jeddeloh im weiteren Verlauf nichts mehr anbrennen. In der 63. Minute verwandelte erneut Kasra Ghawilu einen Foulelfmeter zum 3:1. Den Schlusspunkt der Partie setzte Moritz Brinkmann in der 80. Minute mit dem Treffer zum 4:1-Endstand.

---

Morgen, 14:00 Uhr
Hamburger SV
Hamburger SVHamburger SV II
FSV Schöningen
FSV SchöningenSchöningen
14:00

Hamburger SV II kommt mit Selbstvertrauen aus dem klaren 4:0 gegen Altona 93. Maurice Boakye ragte mit drei Toren heraus, dazu traf Niklas Tuppeck, und selbst ein verschossener Foulelfmeter änderte nichts an einem entschlossenen Auftritt. Mit 39 Punkten steht der HSV II auf Rang fünf und hat im oberen Mittelfeld weiter Zug. FSV Schöningen dagegen erlebt harte Wochen. Auf das 0:4 gegen VfB Lübeck folgte unter der Woche das 1:2 gegen BSV Kickers Emden, obwohl die Mannschaft nach dem späten Anschlusstreffer durch Shamsu Mansaray noch einmal Hoffnung schöpfte. Das Hinspiel gewann Schöningen allerdings 2:1, damals mit dem späten Handelfmeter von Philipp Harant. Nun reist ein Team nach Hamburg, das bei 25 Punkten mitten im Abstiegskampf steckt und dringend Widerstand braucht.

---

Morgen, 14:00 Uhr
Bremer SV
Bremer SVBremer SV
SV Drochtersen/Assel
SV Drochtersen/AsselDrochtersen
14:00live

Der Bremer SV reist mit einem klaren 2:0 bei HSC Hannover in dieses Heimspiel. Leon Gino Schmidt und Joshua Dudock trafen spät für einen Sieg, der die Mannschaft auf 37 Punkte brachte. SV Drochtersen/Assel musste dagegen einen schmerzhaften Rückschlag hinnehmen. Das 0:1 bei Werder Bremen II durch den Gegentreffer in der 90.+3 Minute tat weh, weil es im Aufstiegsrennen sofort spürbar wird. Das Hinspiel gewann Drochtersen 2:1, obwohl Justin Marcel Gröger Bremer SV früh in Führung gebracht hatte. Jorik Wulff und Haris Hyseni drehten damals die Partie. Nun braucht Drochtersen eine Antwort, um Meppen nicht weiter ziehen zu lassen.

---

Morgen, 14:00 Uhr
FC St. Pauli
FC St. PauliSt. Pauli II
HSC Hannover
HSC HannoverHSC Hannover
14:00live

Hier prallen zwei Mannschaften aufeinander, die unten dringend Ergebnisse brauchen. FC St. Pauli II holte zuletzt immerhin ein 1:1 bei Weiche Flensburg 08 und steht nun bei 16 Punkten. Adem Podrimaj brachte das Team per Foulelfmeter in Führung, ehe kurz vor der Pause der Ausgleich fiel. HSC Hannover verlor gleichzeitig 0:2 gegen Bremer SV und bleibt bei 24 Punkten. Das Hinspiel gewann St. Pauli II in Hannover überraschend klar 2:0. Marwin Schmitz und Sisco Ngambia Dzonga trafen damals schon früh. Für St. Pauli II ist dieses Heimspiel eine der seltenen Gelegenheiten, direkt gegen einen Konkurrenten im unteren Bereich zu punkten. Für HSC Hannover ist es die Chance, Abstand zwischen sich und den Keller zu bringen.

Mi., 15.04.2026, 19:00 Uhr
BSV Kickers Emden
BSV Kickers EmdenKick. Emden
SV Werder Bremen
SV Werder BremenWerder II
19:00live

Das Spiel der Kickers Emden gegen den SV Werder Bremen II findet Mitte April statt.

__________________________________________________________________________________________________

Die Mission von FuPa.net: Wir sind das Mitmachportal VON Amateurfußballern FÜR Amateurfußballer.

Jetzt anmelden & Vereinsverwalter werden: https://www.fupa.net/auth/login

_________________________________________________________________________________________________