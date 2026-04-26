Dominanter SV Budberg siegt beim ESC – inklusive Traumtor

SV Budberg gewinnt das Spitzenspiel – Foto: IMAGO/ Funke Foto Services

Der SV Budberg feiert mit dem 3:0-Sieg beim ESC Rellinghausen wichtige Big Points im Kampf um die Landesliga-Krone und den Aufstieg in Richtung Oberliga Niederrhein. Fynn Eckhardt, ein sehenswerter Felix Weyhofen und Tormaschine Moritz Paul sind es, die die Mannschaft von Tim Wilke letztlich über einen über fast 90 Minuten souveränen Sieg jubeln lassen.

Dominanter Auftritt inklusive Traumtor

Nach der Niederlage am vergangenen Spieltag war der SV Budberg unter Zugzwang und das ausgerechnet gegen den Tabellendritten aus Essen. Und genau das haben sie von Anfang an auf dem Kunstrasen am Krausenbäumchen gebracht. Angefangen hatte die Partie mit einer sehr umstrittenen Entscheidung des Unparteiischen Marvin Szlapa, der das heftige Festhalten eines Budbergers im Rellinghauser Strafraum nicht als strafbaren Foulelfmeter wertete. Nach gut zehn Minuten klingelte es dann erstmals im Rellinghauser Kasten: Eckhardt zog von der linken Strafraumkante in die Mitte, sein Abschluss schlug unhaltbar für Fabrice Haller im linken Eck ein. Gefolgt vom absoluten Highlight der Partie. Felix Weyhofen nahm sich aus bestimmt 20 Metern Entfernung ein Herz und schweißte den Ball zur 2:0-Führung im rechten Eck ein – wieder ist Haller absolut chancenlos. Mit einer doch ziemlichem verdienten Halbzeitführung gehen die Mannschaften in die Kabine.

Ein anderes Gesicht konnte das Team von Sascha Behnke aber auch in den zweiten 45 Minuten nicht zeigen. Ohne viel Zugriff auf das Spielgeschehen und einem sehr erwachsenen Auftritt der Wilke-Elf ging es weiter. Moritz Paul machte nach einer knappen halben Stunde dann den Deckel drauf: Weyhofen schickte den jetzt 34-Tore-Mann aus der eigenen Hälfte startend auf Reisen, der den ESC-verteidigen davon lief und das Spielgerät völlig abgebrüht im Tor unterbracht – 3:0. Gegen ende plätscherte die Partie nur noch so vor sich hin, denn beide Mannschaften wusste, dass sich an diesem 29. Spieltag nicht mehr viel ändern würde.