Dominanter Saisonstart

Mit dem FC Hellas trat man heute auf der Sportanlage Buchlern gegen einen Gegner an, der bisher noch kein Pflichtspiel in dieser Saison bestritten hatte. Entsprechend schwierig war er einzuschätzen, in den zwei Duellen in der letzten Saison konnten die Limmattaler jedoch nicht reüssieren. Das Team von Coach Markus Imhof war also gewarnt.

Gleich zu Beginn machten die Gäste klar, wer die drei Punkte heute mitnehmen will. Bereits in der 8. Minute erzielte Burhan Demiri die wichtige und frühe Führung. In der Folge gestaltete sich das Spiel ausgeglichen, Chancen waren eher Mangelware. Nach und nach übernahm der FCOG die Spielkontrolle und die Hausherren wussten sich nur noch mit Fouls zu helfen, holten sich zwei Gelbe Karten ab. Der Druck der Limmattaler nahm zu und nach einem hohen Ballgewinn in der 38. Minute schickte Gianluca Mergola Aimen Zouaoui auf die Reise. Dieser spielte sein horrendes Tempo perfekt aus, setzte sich gegen den einzig verbliebenen Verteidiger durch und schob den Ball mit seinem schwächeren linken Fuss am Torhüter vorbei zum 0:2. Es sollte sogar noch besser kommen: Kurz vor der Pause holte Captain Tim Königshofer einen Penalty heraus. Stürmer Mergola lief an und versenkte den Ball mit einem frechen Lupfer in die Mitte des Tores.

Souverän zu Ende gespielt

Die Parallelen zum Startspiel waren augenscheinlich, und wie vor zwei Wochen wollte das „2“ auch heuer die 0 halten und vorne weitere Tore erzielen. Dies gelang bereits in der 48. Minute hervorragend: Nach einem super Seitenwechsel von Demiri fand sich Aimen Zouaoui erneut in einem Eins gegen Eins wieder, erneut liess er den Verteidiger aussteigen und erneut vollendete er mit links zum 0:4, das Spiel war gelaufen. Die Gäste nahmen daraufhin etwas Tempo raus, die Hausherren kamen zu wenigen, nicht zwingenden Chancen, bevor der FCOG in den letzten Minuten zur Gala ansetzte: Nach einem Vorstoss über die rechte Seite durch Demiri stand der eingewechselte Giuseppe Curia in der Mitte goldrichtig und verwertet den Abpraller zum 0:5, 83 Minuten waren gespielt. Fünf Minuten später das Ganze anders rum: Curia setzte Demiri mit einem herrlichen Schnittstellenpass in Szene, dieser liess den Torhüter aussteigen und schob ins verwaiste Tor ein. Für den Schlusspunkt war erneut Curia besorgt, beim 0:7 liess er sich sein zweites Tor und seinen dritten Scorerpunkt notieren.

Ambitionen untermauert

Nach zwei sehr ähnlichen Spielen steht die zweite Mannschaft des FCOG mit 6 Punkten und einem Torverhältnis von 13:0 auf Rang 1 der Tabelle. Nun gilt es, diesen Schwung mitzunehmen, spätestens nach diesen klaren Siegen werden die Gegner gewarnt sein. Weiter geht es für das Team am Samstag, dem 20. September um 18:30 zuhause im Werd, Gegner wird dann der FC Galatasaray sein. Wir freuen uns auf jegliche Unterstützung!

