Dominanter Heimsieg für Vogt gegen den SV Reute

Bereits vor dem Spiel sprach die tabellarische Konstellation eigentlich eine klare Sprache, welche sich letztlich auch im Endergebnis widerspiegeln sollte. Der Weg dorthin war allerdings alles andere als einseitig. Die Gastgeber starteten zunächst dominant in die Partie und belohnte sich nach knapp zehn gespielten Minuten dann auch folgerichtig mit dem 1:0 Führungstreffer. Nach einer kurz ausgeführten Ecke fand Brankovic den eingelaufenen Döberl mit einer butterweichen Flanke am zweiten Pfosten, welcher humorlos vollstreckte. Reute zeigte sich allerdings alles andere als geschockt und stellte im direkten Gegenzug sehenswert auf 1:1. Freisinger lies Mjekiqi als letzten Mann alt aussehen und nagelte das Leder anschließend fulminant unter die Latte. Vogt versuchte nun immer weiter die Führung wieder herzustellen, die Gäste hielten allerdings physisch stark dagegen, was vor allem der spielfreudige Brankovic des Öfteren zu spüren bekam. Kurz vor dem Pausenpfiff sollten die Vogter Bemühungen dann Früchte tragen. Mjekiqi scheiterte noch mit einem ebenso sehenswerten wie technisch starkem Seitfallzieher am Gästekeeper, Maier lies sich die zweite Chance allerdings nicht nehmen und staubte zum 2:1. Den bist dato gut mitspielenden Gästen würde dann direkt mit Anpfiff des zweiten Durchgangs der Stecker gezogen. Ein toll vorgetragener Angriff der Vogter wurde von Kapitän Kraus im Strafraum ebenso sehenswert zum 3:1 vollendet. Die Moral der Gäste war daraufhin gebrochen und als Maier in Minute 62. mit seinem zweiten Tagestreffer dann noch das 4:1 nachlegte, war die Messe endgültig gelesen. Der SVR ergab sich nun seinem Schicksal und so konnte der eingewechselte Schröttle rund 5 Minuten vor Spielende mit seinem ersten Saisonstreffer sogar noch den 5:1 Endstand herstellen. Ein letztlich verdienter Heimsieg des SVV, welcher vor allem durch eine dominante zweite Hälfte auch in der Höhe in Ordnung geht.