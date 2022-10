Dominanter Gießener Heimauftritt trotz früher Tätlichkeit Teaser HL: +++ Der FCG hat seinen hervorragenden Lauf in der Fußball-Hessenliga gegen Unter-Flockenbach gnadenlos fortgesetzt. Und das obwohl sich ein Spieler einen unnötigen Ausraster leistet +++

Gießen. Wie üblich saß Elvir Smajlovic am Samstagnachmittag im Waldstadion auf seinem Stuhl nahe der Seitenlinie. Torhüter Aleksa Lapcic, der die Traininsgseinheit am Freitag mit Fieber verpasst hatte, konnte doch auflaufen, sodass sein Torwarttrainer Smajlovic fünf Jahre nach seinem letzten Einsatz in der Fußball-Hessenliga kein Comeback geben musste. So konnte der 45-Jährige dem Treiben auf dem grünen Rasen in Ruhe zuschauen - wobei er auch bei einem Ausfall Lapcic zwischen den Pfosten kaum ins Schwitzen geraten wäre. Dazu war der Auftritt des FC Gießen beim 6:0-Kantersieg über den SV Unter-Flockenbach, zu überlegen und souverän. Mit diesem Dreier verteidigte der Klassenprimus seine Spitzenposition und liegt weiter vier Punkte vor dem ärgsten Verfolger, der nun Türk Gücü Friedberg heißt.