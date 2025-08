Dominanter ETB verpasst vierten Testspiel-Sieg

Der ETB verpasst den vierten Testspiel-Sieg nur knapp. – Foto: ETB SW Essen

Gegen die Zweitvertretung des SC Preußen Münster startete der ETB Schwarz-Weiß Essen aggressiv pressend, sodass die Schwatten bereits in der ersten Spielminute in Führung gingen: Die Westfalen brachten sich mit hastigen Rückpässen selbst in Bedrängnis – schließlich luchste Marcello Romano geschickt dem Torhüter Münsters den Ball im Strafraum ab und schob aus kürzester Entfernung zum 1:0 ein (1.).

Der ETB blieb über die komplette erste HZ das dominierende Team. Zaghafte Angriffsbemühungen Münsters wurden geschickt am Strafraum unterbunden, und das schnelle Angriffsspiel der Essener Mannen führte die ETB-Angreifer zügig und wiederholt in aussichtsreiche Positionen. In der 36. Spielminute schlich sich Romano hinter den Torwart Preußens und eroberte den abgelegten Ball. Der besser positionierte Mitspieler konnte seinen auf einen kurzen Pass folgenden Schuss jedoch leider nicht veredeln.

In der 40. Minute nun Münsters größte Chance der ersten Halbzeit: Einen verhungernden Rückpass aus der Mittelfeldreihe sicherte sich ein Angriffsspieler der Gäste. Doch der an diesem Tag insgesamt sehr sicher agierende Alexander Golz stellte sich seinem Gegenspieler und gewann den Ball für sein Team zurück. Noch in der 44. Minute hätte Sanjin Vrebac beinahe für den ETB durch einen platzierten Schuss in die untere rechte Ecke erhöht, aber Münsters bester Mann an diesem Nachmittag, Torwart Hoppenheit, wehrte den Ball fingerspitzelnd ins Toraus. Ausgleich mit dem Schlusspfiff