Dominanter Derbysieg!!

Das Spiel begann zunächst mit einer Großchance für die SG Aulendorf, aber FVW Keeper Hahn war direkt wach und parierte den Schuss aus kurzer Distanz. Danach gab es weitere Torannäherungen auf beiden Seiten und in der 18. Minute konnte der FVW zuschlagen. K. Schwarz erreichte ein Steckball, welchen er mit an die Außenlinie nahm, und dann überlegt in die Mitte spielte wo P. Branz die Kugel über die Linie drückte. Nach der Führung waren die Hausherren besser im Spiel und konnten in der 33. Minute nach Pass von N. Weber auf K. Schwarz das 2:0 nachlegen. Noch kurz vor der Halbzeit folgte sogar noch das 3:0 für den FVW. Ein Pass von B. Gärtner konnte F. Steiner völlig frei im Tor unterbringen (43.).

Der zweite Durchgang startete zunächst etwas ruhiger, wobei auch Aulendorf wieder mehr zum Zug kam. D. Schwam konnte in der 76. Minute den Treffer zum 3:1 markieren. Doch der FVW ließ sich davon nicht beirren. Noch in der gleichen Minute gelang F. Steiner der Treffer zum 4:1 (76.) Das Spiel war aber noch lang nicht vorbei und so sollten auch noch weitere Tore folgen. Einen schönen Freistoß verwandelte M. Freund zum 4:2 Anschlusstreffer (82.). Wieder konnte Waldsee schnell zurückschlagen und so war es B. Gärtner, der mit seinem Tor zum 5:2 den Endstand in diesem torreichen Spiel markierte (85.).

Damit gewinnt der FVW am Ende auch verdient gegen die Gäste aus Aulendorf. Als Nächstes geht es gegen die FG 2010 WRZ II. Anpfiff ist am Sonntag um 13 Uhr.