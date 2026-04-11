Dominanter Auftritt von Dietersheim sichert klaren Heimsieg

Der SV Dietersheim zeigte am Freitag vor 40 Zuschauern eine konzentrierte und druckvolle Leistung gegen den TSV Paunzhausen. Nach einer ausgeglichenen Anfangsphase übernahm die Heimmannschaft zunehmend die Kontrolle und belohnte sich kurz vor der Pause. Nicolas Esono Ntutum traf in der 40. Minute zur verdienten Führung.
Direkt nach dem Wiederanpfiff erhöhte Christopher Schindler auf 2:0 (47.), womit Dietersheim die Weichen endgültig auf Sieg stellte. Paunzhausen fand offensiv kaum Mittel, während die Gastgeber ihre Chancen konsequent nutzten. In der 72. Minute sorgte Nicolas Esono Ntutum per sicher verwandeltem Foulelfmeter für den Endstand.