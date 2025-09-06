Dominanter Auftritt: SV Karlshuld besiegt SV Ingolstadt-Haunwöhr

Am Freitag empfing der SV Karlshuld den SV Ingolstadt-Haunwöhr vor 120 Zuschauern. Bereits früh in der Partie konnte der SV Karlshuld seine Überlegenheit unter Beweis stellen. In der 6. Minute verwandelte Dominik Berchermeier sicher einen Foulelfmeter und brachte seine Mannschaft mit 1:0 in Führung.

Im weiteren Verlauf des Spiels dominierte der SV Karlshuld das Mittelfeld und erspielte sich mehrere Chancen. In der 27. Minute erhöhte Justin Kraus nach einer sehenswerten Kombination auf 2:0. Trotz einiger Offensivbemühungen der Gäste blieb die Defensive um Hope Agubuokwu und Johannes Ansorge stabil und ließ kaum gefährliche Torabschlüsse zu.

In der zweiten Halbzeit wechselte Trainer Daniel Amrehn frische Kräfte ein, um das Tempo hochzuhalten. Robert Schneider und Daniel Amrehn selbst brachten zusätzliche Stabilität ins Spiel. Der SV Ingolstadt-Haunwöhr versuchte, den Anschlusstreffer zu erzielen, scheiterte jedoch immer wieder an der gut organisierten Abwehr des SV Karlshuld.

Der SV Karlshuld überzeugte mit einer geschlossenen Mannschaftsleistung, effektiver Chancenverwertung und stabiler Defensive. Die frühe Führung spielte dem Team in die Karten, und der souveräne Auftritt sicherte den verdienten 2:0-Sieg.

Ein verdienter Heimsieg für den SV Karlshuld, der sowohl in der Offensive als auch in der Defensive dominierte. Die Torschützen Dominik Berchermeier und Justin Kraus stellten früh die Weichen auf Sieg.