Dominanter Auftritt: SuS Dinslaken ist neuer Hallenstadtmeister Hallenstadtmeisterschaft Dinslaken: Am SuS Dinslaken führte beim Turnier kein Weg vorbei. Souverän setzte sich das Team die Hallenkrone auf das Haupt.

Die Hallenstadtmeisterschaft Dinslaken des Jahres 2023 ist beendet. Neuer Titelträger ist der SuS 09 Dinslaken der am Ende eines packenden Turniertages mit fünf Siegen aus fünf Spielen verdient den Pokal in die Luft stemmen konnte. Gleich zum Auftakt setzt Bezirksligist ein Ausrufezeichen und startete mit einem 10:0-Kantersig gegen die SGP Oberlohberg in den Wettbewerb. Auch gegen den VfB Lohberg stand wenig später beim 5:0-Erfolg hinten die Null. Erst der SC Wacker Dinslaken kam zum Torerfolg gegen den SuS, musste sich letztlich aber klar mit 2:9 geschlagen geben. Deutlich enger ging es im vorletzten Gruppenspiel gegen den TV Jahn Hiesfeld zu, doch auch hier setzte sich 09 mit 3:1 durch.

Da auch Rot-Weiß Selimiyespor seine vier Gruppenspiele gewinnen konnte (3:2 gegen Hiesfeld, 6:2 gegen Oberlohberg, 7:1 gegen den VfB und 9:1 gegen Wacker), kam es im abschließenden Aufeinandertreffen zwischen 09 und Rot-Weiß zum entscheidenden Duell um die Hallen-Krone. Hier stand es lange 1:1-Unentschieden. Kurz vor dem Ende verpasste Dennis Gieselmann die Entscheidung zugunsten der Rot-Weißen, da er das Leder an den Querbalken setzte. Besser machte es in den Schlusssekunden Fabio di Tommaso, der gegen aufgerückte Lohberger zum 2:1 für 09 einnetzte.

Glückwünsche und Krankenwagen-Einsatz

"Es war ja noch einmal schön spannend. RWS hat auch immer gute Hallenkicker, aber wenn man den gesamten Turnierverlauf sieht, haben wir uns den Titel schon verdient", erklärte 09-Trainer Julian Schubert nach dem Endspiel in der NRZ. "Gratulation an den SuS. Sie waren heute das beste Team", sagte Dirk Lotz nach seinem Trainer-Debüt bei Jahn Hiesfeld.

Einen rabenschwarzen Tag erwischte Wacker Dinslaken. Mit nur einem Punkt landete die Mannschaft auf dem letzten Platz der Hallenstadtmeisterschaft und hatte zudem zwei schwerwiegende Verletzungen zu beklagen. Nico Kerseboom und Hakan Gülmez mussten vom Feld direkt in die Notaufnahme, eine genaue Diagnose steht noch aus. Entsprechend angefressen äußerte sich Wacker-Coach Benjamin van de Loo in der NRZ: "Es ist und bleibt eine Müllveranstaltung. Jedes Jahr gehen wir hier mit einem Schwerverletzten raus. So macht es einfach keinen Sinn."