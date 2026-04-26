Dominanter Auftritt: Rödgen überrollt Schlusslicht Beuern

Eyüp Korkuta enteilt seinen Verfolgern. – Foto: Wenzel

Am 26. Spieltag der Kreisliga B1 Gießen kam es zum ungleichen Duell zwischen dem Tabellenschlusslicht FSV Beuern und dem TSV Rödgen. Während der TSV nach dem kampflosen Dreier der Vorwoche durch den Nichtantritt von Grünberg/Lehnheim III den Blick nun fest in Richtung „Best of the Rest“ und Platz acht wirft, bleibt Beuern weiterhin tief im Tabellenkeller stecken.

Die Gäste vom Läusberg übernahmen von Beginn an das Kommando und dominierten das Spielgeschehen nach Belieben. In den ersten zwanzig Minuten erspielte sich Rödgen bereits einige Halbchancen, ließ jedoch zunächst die nötige Konsequenz im Abschluss vermissen. Zudem erwies sich Beuerns Keeper Daniel Schmidt als sicherer Rückhalt und entschärfte die ersten Annäherungsversuche souverän. In der 24. Minute war der Bann jedoch gebrochen: Nach einer feinen Passstafette über Kaya, Gashi und Shahin landete das Leder erneut bei Selami Kaya, der überlegt zum 0:1 vollstreckte und Schmidt keine Abwehrchance ließ.

Turbulente Schlussphase vor der Pause

Mit der Führung im Rücken agierte Rödgen ruhiger und erzeugte mehr Präsenz im gegnerischen Strafraum. In der 38. Minute rückte Schiedsrichter Adams erstmals in den Fokus, als er nach einem Körpereinsatz von Jaber auf einen schmeichelhaften Strafstoß für Rödgen entschied, was dem Beuerner zudem die Gelbe Karte einbrachte. Kerem Korkuta trat an, scheiterte jedoch am stark reagierenden Schmidt, der das Eck geahnt hatte und zur Ecke klärte. Beuern kam in dieser Phase lediglich durch einen Abstimmungsfehler der Gäste-Abwehr gefährlich vor das Tor, als eine verunglückte Rückgabe beinahe zur Vorlage für Jaber wurde, vom Rödgener Schlussmann aber gerade noch entschärft werden konnte.

Kurz vor dem Pausenpfiff brach die Defensive des FSV dann jedoch komplett in sich zusammen. In der 42. Minute erhöhte Damian Josephs nach einem feinen Steckpass auf Kaya, der uneigennützig querlegte, auf 0:2. Nur zwei Minuten später schlug Josephs erneut eiskalt zu und schraubte das Ergebnis auf 0:3 in die Höhe. In der dritten Minute der Nachspielzeit sorgte Gashi schließlich für den 0:4-Pausenstand, während die Beuerner gedanklich bereits in der Kabine schienen.

Rödgen verwaltet – Ehrentreffer per Strafstoß

Auch nach dem Seitenwechsel änderte sich das Bild kaum. Bereits in der 50. Minute markierte der glänzend aufgelegte Damian Josephs nach einem präzisen Steilpass seinen dritten Treffer des Tages zum 0:5 und erstickte damit jegliche Hoffnung auf ein Comeback im Keim. In der Folge plätscherte die Partie etwas dahin, auch wenn die Rödgener Flügelzange um Kapitän Friebe, Martinez und Gashi sowie Korkuta immer wieder mit hohem Tempo durchbrachen, ohne jedoch weiteres Kapital daraus zu schlagen.

Beuerns Jaber schwächte sein Team in der 70. Minute zusätzlich, als er mit der Gelb-Roten Karte vorzeitig vom Platz gestellt wurde. Den Ehrentreffer für den FSV gab es dennoch: In der 75. Minute entschied der Unparteiische nach einer eigentlich harmlosen Ecke erneut auf den Punkt, nach Halten, fernab vom Ball, die Beuern jedoch dankend annahm und sicher zum 1:5-Endstand verwandelte. Es blieb der einzige nennenswerte Torschuss des Gastgebers. Den artistischen Schlusspunkt setzte der eingewechselte Inderthal mit einem furiosen Fallrückzieher in der 90. Minute, der jedoch sein Ziel verfehlte.

Ausblick

Für beide Teams stehen bereits am kommenden Dienstag um 19:30 Uhr wichtige Nachholspiele an. Der TSV Rödgen empfängt zu Hause Blau Weiß Gießen und hat die Chance, tabellarisch am ACE Gießen vorbeizuziehen. Der FSV Beuern tritt zeitgleich auswärts bei der SG Kinzenbach II an.