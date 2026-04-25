Dominanter Auftritt! FCG lässt Balsthal keine Chance

Leutrim Mushkolaj überzeugte gegen Balsthal mit 2 Assists – Foto: Nevio Amgwerd

Andric im Tor des elftplatzierten FC Klus Balsthal musste bereits nach 2 Minuten den ersten Schuss parieren, getestet wurde er von Mitrovic. In der neunten Minute wurde der nächste brandgefährliche Angriff lanciert. Nach einem Abpraller kam Nushi zum Schuss und traf zur frühen Führung für die Heimmannschaft.

Es wurde nur auf das Tor der Gäste gespielt und so entstand Chance um Chance. So auch in der 15. Minute. Mitrovic lief mit dem Ball nach vorn und sah den noch besser stehenden Ressil, welchen er anspielte und die Rakete der Mannschaft netzte zum 2-0 ein. In der 17. Minute erarbeiteten sich die Thaler ihre erste Chance. Per Volley vergab Kostadinovic die gute Möglichkeit zum Anschlusstreffer. Nach 28 Minuten verletzte sich Agushi. Dies war nur eine von vielen Verletzungsunterbrechungen in diesem meist sehr fairen Spiel. Mit dem Resultat von 2-0 pfiff der Schiri zur Pause.

In der 2. Hälfte kam die Ceccon-Elf schnell sehr gut ins Spiel. Nach mehreren guten Spielzügen wurde es in der 49. Minute erneut brandgefährlich. Nach der Vorlage von Mushkolaj konnte Schrittwieser denn Ball festmachen und schob gekonnt zum dritten Mal ein. Keine 2 Minuten später zog Schrittwieser aus ca. 16 Meter ab und traf mit seinem wuchtigen Schuss den Querbalken.