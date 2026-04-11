Dominante Vorstellung des TSV Indersdorf II

Der TSV Indersdorf II zeigte am heimischen Platz eine souveräne und geschlossene Mannschaftsleistung gegen den SV Sulzemoos II. Von Beginn an setzten die Gastgeber den Gegner unter Druck und wurden bereits früh belohnt: Niklas Becker traf in der 5. Minute zur Führung.

Nach der Pause erhöhte Ica Erdogan direkt (46.) und verwandelte kurz darauf einen Foulelfmeter sicher (58.). Nur eine Minute später sorgte Patrick Bromm für die Entscheidung (59.). Kurz vor Schluss setzte Valentin Schlaffner mit dem fünften Treffer den Schlusspunkt (86.).

Der SV Sulzemoos II fand über die gesamte Spielzeit kein Mittel gegen die konsequente und effiziente Spielweise des TSV Indersdorf II. Rund 30 Zuschauer verfolgten eine Partie, die klar von den Hausherren dominiert wurde.