Dominante Vorstellung der SG Isarwinkel

In einem mitreißenden Testspiel zeigte die SG Isarwinkel eine beeindruckende Leistung und bezwang den TSV Eintracht Karlsfeld souverän mit 5:1. Trotz der geringen Zuschauerzahl von nur zehn Personen boten beide Teams spannenden Frauenfußball, doch am Ende setzte sich die Klasse der Gäste klar durch.

Frühe Dominanz der SG Isarwinkel

Von Beginn an übernahm die SG Isarwinkel das Kommando auf dem Platz. Mit gezieltem Pressing und schnellem Kombinationsspiel zeigte das Team von Florian Nietzel und Lukas Hintermeier seine Offensivqualitäten. Bereits in der 20. Minute nutzte Denisa Todorova eine Unsicherheit in der Karlsfelder Defensive eiskalt aus und brachte ihre Mannschaft verdient in Führung.