Dominant zum Auftaktsieg SC Hemmingen-Westerfeld überzeugt beim Gilde-Cup von red · Heute, 14:37 Uhr · 0 Leser

– Foto: SV Bruchhausen-Vilsen

Der SC Hemmingen-Westerfeld ist erfolgreich in den Gilde-Cup in Ramlingen gestartet. Beim 2:1 gegen den TSV Krähenwinkel/Kaltenweide überzeugte der Oberliga-Aufsteiger vor allem mit spielerischer Dominanz, hohem Ballbesitz und einer geschlossenen Mannschaftsleistung.

Mit einem verdienten 2:1-Erfolg legte der SC Hemmingen-Westerfeld einen gelungenen Start in das Vorbereitungsturnier hin. Von Beginn an übernahm die Mannschaft die Kontrolle über das Spielgeschehen und setzte die eigenen Vorstellungen konsequent um. Rund 75 Prozent Ballbesitz unterstrichen die Überlegenheit der Störche. Hinzu kam ein intensives und gut abgestimmtes Pressing, das den Gegner immer wieder zu Fehlern zwang. Auch im eigenen Ballbesitz zeigte sich der Oberliga-Aufsteiger strukturiert und variabel, sodass sich zahlreiche vielversprechende Offensivaktionen entwickelten.

Defensiv kaum etwas zugelassen Nicht nur im Spiel nach vorne hinterließ der SC einen starken Eindruck. Auch gegen den Ball präsentierte sich die Mannschaft kompakt und diszipliniert. Torchancen des TSV Krähenwinkel/Kaltenweide blieben über weite Strecken Mangelware, weil die Defensivarbeit als Kollektiv funktionierte und die Räume konsequent geschlossen wurden. Die geschlossene Mannschaftsleistung war ein weiterer Beleg dafür, dass die Abläufe im Verlauf der Vorbereitung zunehmend greifen.