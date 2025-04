Dominant und sicher: Blankenhain mit Kantersieg

Der FSV Grün-Weiß Blankenhain konnte am 14. Spieltag der C-Junioren-Kreisliga ohne Probleme beim stark ersatzgeschwächten VSG Union Weimar Nord gewinnen. Die Gastgeber, die aufgrund verschiedener Gründe auf sechs Spieler verzichten mussten, traten besonders in der ersten Halbzeit ohne den nötigen Willen in den Zweikämpfen auf und machten es insbesondere Ben Hartung, Pascal Nießig und Lennox Schulze sehr einfach. Immer wieder brachten sie den Ball im Tor unter – zur Pause stand es bereits 10:0.