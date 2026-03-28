Dominant und konzentriert: Energie Cottbus löst Ticket zum Finale

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So geschah es dann auch noch in der Anfangsviertelstunde, als Energie nach einer Standardsituation in Führung ging. Der Eckball von Jannis Boziaris kam hoch in den Strafraum, wo sich der BSC-Schlussmann leicht verschätzte. So hatte Ted Tattermusch leichtes Spiel seinen Kopfball am ersten Pfosten zu versenken (14.).

Von Beginn an nahmen die FCE-Spieler das Spiel ernst, und ließen den Ball in den eigenen Reihen gut zirkulieren. So kam nie der Gedanke auf, dass man dieses Jahr im Halbfinale ausscheiden könnte. So machte die Wollitz-Elf das Spiel bewusst breit, um die hintere Kette des Gegners schnellstmöglich zu knacken.

Die Preußen hielten trotz des Rückstands gut dagegen, und nahmen dementsprechend die Zweikämpfe an, und blieben stets fair bei der Sache. Das nächste Tor für Energie fiel dann erneut aus einem Eckball heraus. Zunächst gab es ziemlich viel Gewühl im Fünfmeterraum. Dabei parierte Maximilian Möller gefährlichen Torschuss von Energie. Beim Nachschuss von Ted Tattermusch war er aber machtlos (26.).

In einer anderen Situationen zeichnete sich Möller aus. Jannis Boziaris bediente Moritz Hannemann, der sich dann im Strafraum aus spitzem Winkel den Torhüter ausguckte. Der blieb aber lange stehen und tauchte dann nach unten ab, sodass er den Schuss von Hannemann vereiteln konnte (32.). Beim 0:3 nutzten die Gäste die linke Außenbahn, welche Merveille Biankadi unermüdlich beackerte. Durch ihm kam der Ball nach innen, und nach etwas Gewühl zu Moritz Hannemann, der umgehend den Abschluss suchte. Den Torschuss wehrte der BSC-Keeper zur Seite ab. Dort stand Erik Engelhardt, der sich den Abstauber nicht nehmen ließ (45.).

Wollitz-Elf macht Deckel drauf

Das 0:4 fiel dann ziemlich früh in der zweiten Halbzeit. Merveille Biankadi brachte entschlossen den Ball vor das Tor, welchen der BSC-Schlussmann Möller abklatschen ließ. J. Boziaris war als Abstauber zur Stelle, und versenkte (49.).

Im weiteren Verlauf ließ Energie nichts mehr anbrennen. Dennoch hielt der Gegner gut mit, und versuchte den hohen Rückstand in Grenzen zu halten. Dann zog Bertan Nevruz Can Moustfa im Strafraum nach unten. Den fälligen Foulelfmeter verwandelte Merveille Biankadi abgezockt ins linke untere Eck (71.). In der Schlussphase kam Energie zu weiteren Strafraumsituationen, in den sich Preußens Schlussmann Maximilian Möller auszuzeichnen wusste.

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Fazit: Energie nahm die Favoritenrolle an, sodass der Einzug in das Finale des Landespokals nie gefährdet war. Zuletzt wenig berücksichtigte Akteure nutzen ihre Chance, um zukünftig wieder eine Option für den Ligabetrieb zu sein.