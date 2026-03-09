„Dominant und diszipliniert" – FC Aschheim siegt auch in Aschau

Überzeugende Aschheimer besiegten auch den SV Aschau/Inn. – Foto: Sven Leifer

Der FC Aschheim feiert den zweiten Sieg in der Restrunde. Nach kurzem Anlauf dominierte der Tabellenzweite das Spiel deutlich.

Sechs Punkte, 7:0 Tore: Die Fußballer des FC Aschheim haben einen beeindruckenden Start in die Restrunde der Bezirksliga Ost hingelegt. Wie schon im Heimspiel gegen den SV Waldperlach benötigte der Tabellenzweite auch beim SV Aschau zwar eine kurze Anlaufzeit, um auf die richtige Betriebstemperatur zu kommen, ließ dann aber bei seinem 3:0-Erfolg keinerlei Zweifel aufkommen.

„Wir haben abgesehen von den Anfangsminuten dominant und diszipliniert gespielt“, freute sich Aschheims Trainer Vincenzo Contento. Dosenöffner beim ungefährdeten 13. Saisonsieg das derzeit auswärtsstärksten Teams der Liga war ein Freistoß knapp 30 Meter vor dem Tor: Diego Contento legte den Ball auf den rechts durchstartenden Didier Nguelefack, der sich gegen Aschaus Kapitän Konstantin Karamanlis davonstahl und zum 1:0 einschob (12.).