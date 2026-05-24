"Dominant gespielt, viel Ballbesitz, aber viele leichte Fehler"

– Foto: Pressefoto-Bildredaktion Eibne

In der Fußball-Landesliga geht es für den Fußball-Landesligisten TSGV Waldstetten nahezu um nichts mehr, nachdem man gleich zweimal nacheinander, mit überschaubaren Leistungen unterlegen war (Köngen, MTV Stuttgart). In Waldstetten ist man nun aber gewillt, noch so viel wie möglich aus dieser Saison herauszuholen, wenngleich man weiß, dass mittlerweile selbst der Relegationsplatz fast schon illusorisch ist. Fünf Punkte Vorsprung hat der TSV Köngen bei noch zwei ausstehenden Partien.

Beim GSV Maichingen sah es aber zunächst so aus, als würden die Waldstetter an die schwachen Leistungen von zuletzt anknüpfen. Der ehemalige Zweitliga-Profi Michael Klauß markierte die Führung nach einem Steckpass recht früh (14. Minute), ehe kurz vor dem Pausenpfiff Filippo Intemperante gar auf 2:0 stellte, der von einem Fehler von Waldstettens Schlussmann Max Helmli profitierte (44.). Doch diesmal sollte sich die Mannschaft von Patrick Krätschmer nicht ihrem Schicksal ergeben, diesmal hielt sie dagegen, obgleich die Gastgeber die Punkte im Abstiegskampf nötiger gehabt hätten.

Noch bemerkenswerter, wenn man betrachtet, dass auf der Auswechselbank bis auf Nevio Iacobucci nicht ein etatmäßiger Landesligaspieler mehr auf der Bank saß. Beytullah Cinar, einst jahrelang in der Landesliga-Mannschaft aktiv, kickt seit ein paar Wochen wieder in der U23. An diesem Sonntag war er in Maichingen mit dabei. Und bereits nach einer guten Stunde kam Cinar in die Partie für den seit Wochen angeschlagenen Niels Waldraff.

Ehe die Waldstetter aber ihre späte Aufholjagd starteten, traf Maichingens Kevin Flaig die Latte (49.). Kurz darauf hatten die Waldstetter noch einmal Glück. Klauß lief allein auf das Tor zu, doch diesmal war Helmli stark zur Stelle und verhinderte das 0:3 (56.). Die Waldstetter erhöhten merklich den Druck, die Einwechslungen von Marc Göhring, Beytullah Cinar, Nico Geiger und Erin Zejnulahi brachten Schwung ins Spiel der Gäste. Der seit Wochen überzeugende Jannik Kurfess leitete die Aufholjagd schließlich ein, brach über außen durch und traf ins kurze Eck (72.). Nur eine Minute später wurde Nico Geiger per Steckpass auf die Reise geschickt und blieb vor dem Tor eiskalt – 2:2 (73.). In zwei Minuten hatten die Waldstetter den Ausgleich markiert und wollten jetzt mehr.

Die Gastgeber wirkten indes verunsichert. Kurz darauf war es wieder Kurfess, der den Torwart prüfte, den Abstauber versenkte Can-Luca Groiß zum umjubelten 3:2-Treffer für die Gäste (84.), was schließlich auch den Endstand bedeutete. „Dominant gespielt, viel Ballbesitz, aber viele leichte Fehler, sodass Maichingen aus dem Nichts heraus die Tore gemacht hat“, ärgerte sich Krätschmer nach der Partie über den unnötigen Rückstand. Am Ende aber attestierte er seiner Mannschaft natürlich eine große Moral und geht mit 50 Punkten in die letzten beiden Spiele.