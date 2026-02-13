Domi Danowski und das Geheimnis der Rückennummer 29 Mittelfeld-Motor des VfL Kaufering will wieder in die Landesliga von Thomas Ernstberger · Heute, 11:30 Uhr · 0 Leser

Dominik Danowski (l.) traf in allen drei Test des VfL Kaufering – Foto: Thomas Ernstberger

Der ehemalige Kapitän des SV Mering ist für seinen neuen Club in der Bezirksliga zu einer wichtigen Größe geworden - auf dem Platz und in der Kabine. Jetzt hat er ein großes Ziel.

Kaufering – In jedem der drei bisherigen Testspiele ein Tor – das ist schon mal eine deutliche Ansage. Schließlich hat Dominik Danowski (25) ein klares Ziel: Er möchte mit Fußball-Bezirksligist VfL Kaufering das schaffen, war ihm 2022 schon einmal mit dem SC Oberweikertshofen gelungen ist. „Ich will wieder in die Landesliga aufsteigen“, redet der Augsburger (wohnt mit Freundin Isabelle in Göggingen) nicht lange um den heißen Brei herum. Danowski kam erst spät im Sommer 2025 nach der Vorbereitung vom SV Mering zum VfL. Bei seinem Ex- und Jugendverein spielte er drei Jahre in der Bezirksliga (55 Einsätze, sechs Tore), war sogar Kapitän, aber nach „Meinungsverschiedenheiten“ mit Trainer Thilo Wilke (wohnt in Landsberg) warf er dort hin.

„Wir haben uns nach dem Mering-Spiel lange ausgesprochen. Es ist alles geklärt, es gibt keinerlei böses Blut mehr“, erzählt der Mittelfeldmann („ich spiele am liebsten alles, was zentral ist“), der auch mal im Sturm aushelfen kann (wie zuletzt beim Test in Denklingen). „Ich mag es, wenn ich rauf- und runterlaufen kann – verbunden mit ein paar hitzigen Zweikämpfen“, verrät er. Sein Abgang in Mering wurde zum Glücksfall für den VfL, für den er bislang 16 Punktspiele (mit drei Toren) absolviert hat. „Ich hatte sicher 15 Angebote, aber ich habe mich für Kaufering entschieden. Die haben mich sofort kontaktiert, als ich vereinslos war. Der damalige Trainer Franco Simon hat sich um mich bemüht und auch Uli Stengelmair war sofort Feuer und Flamme. Außerdem hatte ich schon Kontakt mit ein paar Jungs aus der Mannschaft.“ Trainer Alex Wagner (35): „Dass er sich für uns entschieden hat, spricht auch für unseren guten Teamgeist.“ Wichtig für den Routinier: „Der Verein hat Ambitionen, das Umfeld passt. Und es geht nicht nur um Fußball – ich bin ein geselliger Typ und will auch Spaß haben.“ Sportchef Stengelmair: „Dani ist unsere Stimmungskanone, er hat immer einen flotten Spruch parat.“ Das kann Danowski nur bestätigen: „Man hört mich manchmal schon, bevor ich in der Kabine bin…“