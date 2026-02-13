Domi Danowski und das Geheimnis der Rückennummer 29

Der ehemalige Kapitän des SV Mering ist für seinen neuen Club in der Bezirksliga zu einer wichtigen Größe geworden - auf dem Platz und in der Kabine. Jetzt hat er ein großes Ziel.
Kaufering – In jedem der drei bisherigen Testspiele ein Tor – das ist schon mal eine deutliche Ansage. Schließlich hat Dominik Danowski (25) ein klares Ziel: Er möchte mit Fußball-Bezirksligist VfL Kaufering das schaffen, war ihm 2022 schon einmal mit dem SC Oberweikertshofen gelungen ist. „Ich will wieder in die Landesliga aufsteigen“, redet der Augsburger (wohnt mit Freundin Isabelle in Göggingen) nicht lange um den heißen Brei herum.
Danowski kam erst spät im Sommer 2025 nach der Vorbereitung vom SV Mering zum VfL. Bei seinem Ex- und Jugendverein spielte er drei Jahre in der Bezirksliga (55 Einsätze, sechs Tore), war sogar Kapitän, aber nach „Meinungsverschiedenheiten“ mit Trainer Thilo Wilke (wohnt in Landsberg) warf er dort hin.
„Wir haben uns nach dem Mering-Spiel lange ausgesprochen. Es ist alles geklärt, es gibt keinerlei böses Blut mehr“, erzählt der Mittelfeldmann („ich spiele am liebsten alles, was zentral ist“), der auch mal im Sturm aushelfen kann (wie zuletzt beim Test in Denklingen). „Ich mag es, wenn ich rauf- und runterlaufen kann – verbunden mit ein paar hitzigen Zweikämpfen“, verrät er.
Sein Abgang in Mering wurde zum Glücksfall für den VfL, für den er bislang 16 Punktspiele (mit drei Toren) absolviert hat. „Ich hatte sicher 15 Angebote, aber ich habe mich für Kaufering entschieden. Die haben mich sofort kontaktiert, als ich vereinslos war. Der damalige Trainer Franco Simon hat sich um mich bemüht und auch Uli Stengelmair war sofort Feuer und Flamme. Außerdem hatte ich schon Kontakt mit ein paar Jungs aus der Mannschaft.“ Trainer Alex Wagner (35): „Dass er sich für uns entschieden hat, spricht auch für unseren guten Teamgeist.“ Wichtig für den Routinier: „Der Verein hat Ambitionen, das Umfeld passt. Und es geht nicht nur um Fußball – ich bin ein geselliger Typ und will auch Spaß haben.“ Sportchef Stengelmair: „Dani ist unsere Stimmungskanone, er hat immer einen flotten Spruch parat.“ Das kann Danowski nur bestätigen: „Man hört mich manchmal schon, bevor ich in der Kabine bin…“
Für Coach Wagner ist Danowski nicht nur „ein richtig guter Typ, der immer gute Laune hat“, sondern auch einer, der trotz seiner Erfahrung „noch sehr viel lernen will und in jedem Training Vollgas gibt. Und das vom ersten Tag an“. Dazu seine Präsenz auf dem Platz: „Dani ist sehr wichtig für uns, ein Unterschiedsspieler. Ich bin sehr, sehr zufrieden mit ihm.“
Nicht ganz typisch für einen gesetzten Spieler: Der Mittelfeld-Motor läuft mit der Rückennummer 29 auf. Wie kam er zu der? „Die 8, mit der ich in Mering gespielt habe, war schon vergeben. Die 17 – die wollte ich, weil ich meine Freundin am 17. März kennengelernt habe – war auch schon weg.“ So nahm er die 29: „Weil die mein bester Freund Dominic Erdt, der früher mal für den HC Landsberg Eishockey gespielt hat, jetzt beim EHC Königsbrunn trägt. Wir haben ausgemacht, dass es einen Trikottausch gibt, wenn wir beide Meister werden…“
Bis dahin ist es aber bei sieben Punkten Rückstand auf Spitzenreiter TSV Bobingen und fünf auf den SV Mering bei elf noch ausstehenden Spielen ein weiter und schwieriger Weg für den Tabellendritten. „Natürlich brauchen wir ein bisschen Schützenhilfe. Aber da ist noch alles drin“, ist sich Domi, der bei MT Aerospace als Teamleiter arbeitet und gerade noch nebenbei die Meisterschule (Industriemeister) absolviert, sicher. Schließlich will er bald wieder Landesliga spielen.
Am Samstag (14. Februar) kommt Kreisligist SV Fuchstal mit TSV Landsberg-Legende Muriz Salemovic als Spielertrainer zum Vorbereitungs-Derby nach Kaufering (Anpfiff ist bereits um 11 Uhr). Gibt’s da im vierten Test das vierte Danowski-Tor? Oder endlich wieder eins von Manu Detmar (31)? Der Top-Torjäger des VfL (16 Saisontreffer) ist am Montag wieder ins Training eingestiegen und steht Wagner erstmals nach der Winterpause zur Verfügung.