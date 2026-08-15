Domenic Wolter bleibt dem SV Newroz Hildesheim treu

– Foto: Newroz

Der SV Newroz Hildesheim kann auch in der neuen Saison auf Domenic Wolter setzen. Nachdem die Zukunft des langjährigen Spielers zunächst offen gewesen war, steht nun fest, dass Wolter dem Verein erhalten bleibt. Für ihn wird es bereits die siebte Spielzeit im Trikot von Newroz.

Die Zusage erhält vor allem vor dem Hintergrund des personellen Umbruchs Gewicht. Vor der Saison hatte ein großer Teil des bisherigen Kaders den Verein verlassen. Während einige Trennungen nach Vereinsangaben einvernehmlich erfolgten, zeigte sich Newroz über andere Abgänge enttäuscht. Bei Wolter lagen die Gründe für die zunächst ungeklärte Zukunft dagegen vor allem im beruflichen Bereich.

Der Spieler selbst habe grundsätzlich den Wunsch gehabt, bei Newroz zu bleiben. Wegen seiner beruflichen Situation sei jedoch längere Zeit nicht absehbar gewesen, ob sich dies umsetzen lasse. Inzwischen besteht Klarheit – und der Verein kann weiter mit einem Spieler planen, der einen beträchtlichen Teil der jüngeren Vereinsgeschichte miterlebt hat.