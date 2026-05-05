Domenic Hamacher wechselt zum VFL Willich

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Mit der Verpflichtung von Domenic Hamacher konnte der VFL Willich einen weiteren Neuzugang für die kommende Saison fix machen. Der 27-jährige Mittelfeldspieler wechselt vom TuS Gellep an die Schiefbahner Straße nach Willich.
„Wir freuen uns sehr das Domenic uns in der nächsten Saison verstärkt. Er ist ein Führungsspieler und wird Verantwortung übernehmen.“ sagt Thomas Hacker, der sportliche Leiter des VFL.