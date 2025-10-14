Domenic Dean Biemann (TSV Wustrau): „Es ist schon was Schönes"

Eine Auszeichnung, die ihn überrascht hat

Domenic Dean Biemann wirkt dankbar und bescheiden, als er von seiner Wahl zum FuPa-Spieler der Woche erfährt. „Vielen Dank! Ehrlich gesagt habe ich nicht damit gerechnet. Es gibt so viele starke Spieler jede Woche und da jetzt ausgewählt zu werden, ist schon was Schönes“, sagt der er. Für ihn ist die Auszeichnung kein Alleingang, sondern das Ergebnis einer gemeinsamen Leistung: „Ich freue mich sehr und sehe es auch als Anerkennung für die gesamte Mannschaft.“

Eine Antwort auf die Niederlage der Vorwoche

Beim 6:0-Sieg seines TSV Wustrau beim Zernitzer SV war Biemann mit fünf Toren und einem Assist der überragende Spieler auf dem Platz. Doch anstatt den Erfolg für sich zu beanspruchen, lobt er das gesamte Team: „Das war einfach ein starker Auftritt der ganzen Mannschaft. Wir hatten auch ein klares Ziel und wollten die Niederlage der Vorwoche wiedergutmachen – was wir, denke ich, gut geschafft haben.“

Die Mannschaft habe von Beginn an die richtige Einstellung gezeigt. „Die gesamte Mannschaft hatte einfach Bock auf Fußball, und das hat man gemerkt. Der Ball lief gut, und man konnte den Gegner gut laufen lassen“, erklärt Biemann. Besonders in der zweiten Halbzeit habe sich das intensive Training ausgezahlt: „Da hat man gemerkt, dass wir immer weiter gemacht haben und Zernitz gut angelaufen sind. Die Fitness und unser Training spielen da eine entscheidende Rolle.“

Schnelligkeit als Schlüssel zum Erfolg

Seine Stärke liegt im Tempo und im richtigen Timing. „Am liebsten erziele ich meine Tore mit dem Fuß. Gerne bekomme ich die Bälle durch die Gasse, wo ich mein Tempo gut einsetzen kann“, sagt Biemann. Präzise Zuspiele und Laufwege in die Tiefe gehören zu seinem Spielstil – Qualitäten, die ihn beim TSV Wustrau so wertvoll machen.

Ein Verein mit Herz und Struktur

Über den TSV Wustrau spricht Biemann mit großer Wertschätzung. „Was den TSV Wustrau besonders macht, ist das Miteinander. Egal ob Spieler, Trainer oder Fans – alle ziehen an einem Strang. Dieser Zusammenhalt macht richtig Spaß und gibt einem das Gefühl, genau am richtigen Ort zu sein.“

Doch für ihn geht es nicht nur um Kameradschaft: „Jeder Spieler wird hier bestens aufgenommen und interpretiert. Zudem ist die Nachwuchsarbeit schon immer sensationell gewesen. Und was man nicht vergessen darf – der Verein ist einfach von der Führungsetage klar strukturiert. Das macht auch ein gutes Bild auf Außenstehende.“

Vorbilder auf und neben dem Platz

Einen Lieblingsspieler im eigenen Team zu benennen, fällt Biemann schwer: „Wir haben viele starke Charaktere im Team. Jeder bringt was Eigenes mit, und genau das macht uns so gut.“ Im Profibereich ist sein Vorbild dagegen klar: „Bei den Profis ist es Harry Kane! Ich finde Kane richtig stark. Er ist nicht nur ein eiskalter Torjäger, sondern auch extrem mannschaftsdienlich. Wie er Bälle festmacht und Mitspieler einsetzt, ist einfach bewundernswert. Da kann man sich als Stürmer eine Scheibe von abschneiden.“

Zuhause im Sturmzentrum

Biemann ist in der Offensive zuhause – dort, wo Tore fallen. „Ich bin der klassische Mittelstürmer vorne drin. Außenstürmer ist auch kein Problem, da kann ich meine Schnelligkeit gut einsetzen“, sagt er. Diese Flexibilität verschafft dem Trainer wertvolle Optionen, Biemann dort einzusetzen, wo er dem Spiel am meisten Impulse geben kann.

Der Aufstieg bleibt das Ziel

In der laufenden Saison belegt der TSV Wustrau aktuell den dritten Tabellenplatz in der Kreisoberliga Prignitz/Ruppin. Die Ziele für die kommenden Wochen sind klar formuliert: „Wir wollen uns im Gegensatz zur letzten Saison verbessern. Da sind wir am Ende Dritter geworden“, erklärt Biemann. „Wenn es dann in die entscheidende Phase der Saison geht, schauen wir natürlich auf die Tabelle und würden uns dann schon gern wünschen, ganz oben zu stehen, um den Aufstieg perfekt zu machen.“

Der Traum von der Landesebene

Auch langfristig hat Biemann klare Vorstellungen. „Sportlich möchte ich natürlich mit dem TSV auf Landesebene spielen“, sagt er. „Ich habe hier meine ganze Jugend gespielt und auch schon zwei Jahre im Männerbereich. Da träumt man ja schon davon, selbst Meister zu werden und dann mit dem Team aufzusteigen.“ Für ihn ist das nicht nur ein Ziel, sondern eine Herzensangelegenheit: „Ich selbst möchte diesen Schritt in die Landesebene definitiv wahrnehmen – am liebsten aber dann mit meinem TSV.“

Ausgleich im Alltag

Wenn Biemann einmal nicht auf dem Fußballplatz steht, genießt er die Zeit im privaten Kreis. „Ich genieße einfach die freie Zeit mit Familie und Freunden. Mal ein Grillabend, mal ein Spieleabend – sowas tut auch gut zum Ausgleich“, erzählt er. In den Wintermonaten greift er dann auch mal zum Controller: „Bei dieser Jahreszeit wird es dann auch mal ein paar Games an der Konsole geben.“

Beruflich mit Herz bei der Arbeit

Abseits des Sports arbeitet er in einem sozialen Beruf. „Ich bin jetzt seit fünf Jahren staatlich anerkannter Erzieher und arbeite seitdem in einem Kindergarten“, berichtet Biemann. Seine Geduld, Empathie und sein Verantwortungsbewusstsein helfen ihm nicht nur im Job, sondern auch auf dem Platz, wo Teamarbeit und Rücksichtnahme entscheidend sind.

Fußball mit Leidenschaft und Bodenhaftung

Domenic Dean Biemann ist ein Spieler, der für seine Mannschaft alles gibt – ehrgeizig, bodenständig und teamorientiert. Seine fünf Tore beim 6:0-Erfolg sind Ausdruck seines Könnens, aber auch seines unbedingten Willens, den TSV Wustrau weiter nach vorn zu bringen.

„Der Zusammenhalt macht richtig Spaß und gibt einem das Gefühl, genau am richtigen Ort zu sein“, sagt er – ein Satz, der zeigt, dass es Biemann nicht nur um Tore geht, sondern um das, was Fußball wirklich ausmacht: Leidenschaft, Gemeinschaft und Herzblut.