Dombrowka und Kalajdžić verlassen den FCH 

Verteidiger Max Dombrowka und Stürmer Daniel Kalajdžić werden den FC 08 Homburg im Sommer verlassen und in der kommenden Spielzeit nicht mehr das grün-weiße Trikot tragen.

Max Dombrowka, der in der Vergangenheit über 200 Drittliga-Spiele für die SpVgg Unterhaching, den SV Meppen und den FC Bayern München II absolvierte, schloss sich im Sommer 2023 den Homburgern an. Seither kam der 33-Jährige in 54 Pflichtspielen für den FCH zum Einsatz.