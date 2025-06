Dom-Esch und Hellenthal steigen aus der A-Liga ab

Mit noch einmal bärenstarken 51 Toren verabschieden sich unsere A-Liga-Kicker in die Sommerpause. Der letzte Spieltag hatte es toremäßig noch einmal in sich und auch die letzten Entscheidungen sind gefallen. Der spielfreie TuS Dom-Esch steigt genau wie die SG Hellenthal (3:6 Niederlage beim SV Sötenich) in die B-Liga ab. Meister Erft 01 Euskirchen fertigte den SSV Eintracht Lommersum mit 10:1 ab und auch die Sportfreunde DHO durften sich beim 8:0 über Roitzheim über einen Kantersieg freuen. Torreich ging es aber auch bei Füssenich-Geich gegen Frauenberg und Mechernich gegen Schöneseiffen zu. Die Auswärtsmannschaften nahmen mit 5:3 bzw. 4:3 die drei Punkte mit. Und auch die SG Flamersheim/Kirchheim siegte in der Fremde. 3:1 hieß es am Ende in Schönau. 2:2 Unentschieden endete das Spiel zwischen Zülpich II und Weilerswist. Das war die A-Liga-Saison 2024/2025. In den nächsten Tagen/Wochen kommt noch ein kleiner Rückblick auf die Saison inkl. ein paar interessanter Zahlenspiele.