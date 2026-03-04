Dolzer rettet noch ein Pünktchen

Die Sonne strahlte, die Fans waren gut gelaunt und das Team legte gegen den Aufsteiger aus Gera-Westvororte gut los...
BERICHT von M. Fromm // Preußen Bad Langensalza
Nach dieser wussten sie gar nicht wie ihnen geschah. Preußen-Keeper Patzer zögerte zu lange, um den Ball weg zu schlagen – Wolff sprang dazwischen und eroberte das Ding, so dass er nur noch flach ins Tor einschieben brauchte. Die Führung stellte die Partie auf den Kopf, war aber nicht unverdient. Zu umständlich spielte das heimische Team, fabrizierte viele lange Bälle ins Nichts und wirkte ziemlich ideenlos. Die Gäste hingegen gingen robust in die Zweikämpfe und Kopfbälle, sie spielten ganz und gar nicht wie ein potenzieller Absteiger. Trotzdem hatten die Preußen-Fans eine leise Hoffnung bis zum Schluss und wenigstens der schmeichelhafte Ausgleich sollte fallen. Schack brachte die Ecke von Links herein und am langen Pfosten lauerte Dolzer mit dem Kopf. Aus Nahdistanz drückte er das Leder in die Maschen und rettete wenigstens einen Punkt.
Fazit: Dennoch ist das aus Preußen-Sicht unterm Strich zu wenig, es holten mehrere Teams aus dem Tabellenkeller Punkte an diesem Spieltag und die nächsten Aufgaben werden mit Fahner Höhe und Arnstadt nicht leicht.