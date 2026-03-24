Dolzer-Dreierpack reicht nicht

Nach zwei Führungen trauerten die Bad Langensalzaer Jungs aber zwei Punkten hinterher, dennoch war es ein sehenswertes und intensives Fußballspiel, welches beiden Formationen alles abverlangte.
BERICHT von M. Fromm // Preußen Bad Langensalza
Nach der Pause wollten beide Formationen auf Sieg spielen. Das gelang Bad Langensalzas Mannschaft erstmal besser, denn in Folge einer Ecke kam der zweite Ball butterweich von Schack auf den zweiten Pfosten. Und wer stand da relativ ungedeckt? Natürlich Dolzer, der dieses Mal den rechten Fuß nutzte und das Leder volley in der langen Ecke des Gehäuses versenkte. Da konnte der verdutzte Bierbaum im Saalfelder Tor nur hinterher schauen, während Dolzer seinen dritten Treffer im Spiel bejubelte. Darauf hatte die Heimelf erstmal keine Antwort, wohingegen die Preußen natürlich gern das vierte Tor erzielt hätten. Doch die Saalfelder Abwehr stand gut und vereitelte alle Vorstöße der gegnerischen Angriffsreihe. Und so kam es wie es kommen musste. Saalfeld warf mit dem Mut der Verzweiflung nochmal alles nach vorne und ein Einwurf landete beim gerade eingewechselten Kiriienko, der aus zentraler Position im Strafraum mit einem Drehschuss das 3:3 markierte.
Fazit: Am Ende etwas schade für das Team aus der Rosenstadt, denn ein Sieg war durchaus möglich. So tritt man im Mittelfeld etwas auf der Stelle und kommt irgendwie nicht vorwärts, aber Weida scheint momentan schlagbar und vielleicht gelingt im nächsten Spiel ein Heimsieg.