Yannick Doll (r.) und der TSV Zaisenhausen haben bislang sehr unterschiedliche Ergebnisse abgeliefert. – Foto: Klaus Reischl

Doll wünscht sich mehr Konstanz

Yannick Doll sieht großes Entwicklungspotenzial. "Bislang läuft es durchwachsen für uns, was zu einem gewissen Teil auch am Spielplan liegt", sagt der Trainer des TSV Zaisenhausen. Aufgrund eines gedrehten Heimrechts und einer verlegten Partie bestritt der TSV sein erstes Heimspiel erst nach fünf Auswärtspartien.

Davon gab es zu Rundenbeginn direkt drei gegen Auf- oder Absteiger. "Das ist immer recht undankbar, da du die Gegner kaum kennst und dann haben wir uns auch dementsprechend schwergetan", sagt der TSV-Coach zu dem einen Zähler aus den Duellen in Steinsfurt, Adelshofen und Stebbach/Richen. In Dühren gab es immerhin einen 3:1-Erfolg Mitte September und seitdem sind die Zaisenhausenr etwas in die Punkte gekommen. Für den Jahresendspurt hat Doll, der das Traineramt zusammen mit Marcel Kugler ausfüllt, einen klaren Wunsch: „Wir wollen den Anschluss ans Mittelfeld herstellen und uns dort festsetzen.“ Nur um den Klassenerhalt zu spielen ist ihm zu wenig. "Wir haben den Anspruch, dass es um mehr gehen soll und ich bin davon überzeugt, dass wir uns dieses Jahr soweit verstärkt haben, um das zu erreichen."

Ein Blick auf die kommenden Aufgaben verspricht jedenfalls die erhofften konstanten Punktgewinne. Am Sonntag gegen den VfB Bad Rappenau ist ein Dreier Pflicht. Doch gegen die vor der Runde nicht von wenigen als Abstiegskandidat Nummer eins gehandelten Kurstädter ist Zaisenhausen gewarnt genug. "Sie haben aktuell nur einen Punkt weniger als wir und damit sollte alles gesagt sein", hält Doll nach dem 2:1-Coup der Bad Rappenauer vor Wochenfrist gegen den TSV Dühren fest. Der Zaisenhausener Spielertrainer, der zuletzt selbst verletzt passen musste, nimmt dieses Ergebnis als Grundlage für folgende Aussage: "Die Liga zeigt immer wieder, dass wirklich jeder jeden schlagen kann und deshalb glaube ich auch nicht daran, dass irgendjemand ohne Chance absteigen wird." Nach Bad Rappenau wartet das große Derby beim FVS Sulzfeld, dann kommt Waldangelloch, ehe es nach Hilsbach geht.