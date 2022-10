Dohren verschläft zweite Halbzeit!

Am vergangenen Sonntag ging es ins weit entfernte Drage, wo die zweite Vertretung von Eintracht Elbmarsch auf uns wartete. Gegen Elbmarsch taten wir uns vergangene Saison bereits sehr schwer und auch diese Partie stand unter keinem guten Stern. Mit Silas Harders, den beiden Ehmcke-Brüdern, Thies Brunckhorst und Kevin Laatz fehlten gleich fünf Stammspieler verletzungs-/krankheitsbedingt, dazu kamen weitere angeschlagene Spieler auf dem Feld. Folgende Elf lief am Deich auf:

Beide Teams agierten offensiv eher zurückhaltend, so dass Torchancen Mangelware blieben über weite Phasen der ersten Halbzeit. Jedoch konnten wir nach rund 20 Minuten die Führung erzielen, als sich Alexander Penderak mit einer starken Drehung um seinen Gegenspieler etwas Freiraum verschaffen konnte und mit seinem präzisen Zuspiel Julian Daniel fand der allein auf weiter Flur war und dem Keeper keine Abwehrmöglichkeit ließ.

Dohrens Defensive stand bis zur Pause sicher und Elbmarsch kam nur selten gefährlich vors Tor, auch die Standards wurden seitens der Gäste gut wegverteidigt bis dahin. In Durchgang zwei wechselte Elbmarsch frisches Personal ein und sorgte für mehr Druck, während bei Dohren wenig bis gar nichts mehr nach vorne ging. Die logische Folge: Der Ausgleich. Einen Freistoß aus dem Halbfeld köpfen wir im ersten Versuch weg, Elbmarsch bleibt aber im Ballbesitz, gewinnt auf der Außenbahn den Zweikampf und beim flachen Zuspiel auf den ersten Pfosten war der frisch eingewechselte Spieler den berühmt-berüchtigten Schritt schneller als sein Gegenspieler. Kurz darauf nutzte Elbmarsch eine weitere Unachtsamkeit in der Dohrener Defensive aus und konnte auf 2:1 erhöhen. Von Dohren kam zu wenig um Elbmarsch wirklich in Bedrängnis zu bringen und 15 Minuten vor Ende sorgte Elbmarsch per Konter für die Vorentscheidung.

Dohren konnte durch Fabian Ehrig nach Vorlage von Julian Daniel zwar nochmal für Spannung sorgen, aber bis auf ein Abschluss von Till Voss kurz vor Anpfiff kam man nicht mehr entscheidend zum Zug, so dass die Partie mit 3:2 für die Heimmannschaft endete.

Für Dohren geht es am kommenden Wochenende gegen den Buchholzer FC, während Elbmarsch zur Hittfelder Eintracht muss.