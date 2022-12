Dohren schlägt Hittfeld!

Bei knackig-kalten Temperaturen gehörte uns die Anfangsphase des Spiels auch wenn wir keine großen Chancen herausspielen konnten. Nach etwas mehr als zehn Minuten übernahmen dann aber die Gäste das Zepter und kamen dem Tor von T. Reichert besonders bei Standardsituationen immer wieder gefährlich Nahe. Kurz vor Ende der ersten Halbzeit konnten sie eine dieser zahlreichen ruhenden Bälle dann in unserem Tor unterbringen, als eine Ecke durch unseren Strafraum segelte und der Gästestürmer am zweiten Pfosten völlig blank war und nur noch den Kopf hinhalten musste.

Gestern empfingen wir die Eintracht aus Hittfeld zum letzten Pflichtspiel im Jahr 2022. Mit einem Sieg konnten wir an Hittfeld in der Tabelle vorbeiziehen und endgültig ins gesicherte Mittelfeld rücken.

Mit dem Ergebnis ging es auch in die Pause, denn nach vorne lief bei den Hausherren noch nicht allzuviel zusammen. Das sollte sich aber in der zweiten Halbzeit ändern: T. Brunckhorst eröffnete den Durchgang mit einem schönen Schlenzer, der vom zurückgeeilten Verteidiger auf der Linie per Kopf geklärt werden konnte. Fünf Minuten nach Wiederanpfiff konnte sich T. Harders dann von der Mittellinie an mehreren Gegenspielern vorbeidribbeln und stand auf einmal frei vorm Tor und ließ den Keeper mit einem platzierten Abschluss keine Abwehrmöglichkeit.

Die Männer in grün-weiß hatten jetzt Oberhand und konnten Hittfeld frühzeitig stören, so dass die Gäste nur noch selten tief in unsere Hälfte kamen. Es war rund eine Stunde um als wir unsererseits eine Standard zur Führung nutzen konnten. Kapitän Ehmcke jagte das Spielgerät mit Mach 3 in den 16er, wo ein Hittfelder das Geschoss nur unzureichend abwehren konnte und das Leder bei T. Voss landete, der aus dem Getümmel heraus einschob. Kurz darauf war es J. Daniel der die vermeintliche Vorentscheidung erzielte. Wir blieben tief in der gegnerischen Hälfte in Ballbesitz und T. Brunckhorst steckte in den Lauf von “Juli”, dessen Schuss in der langen Eck landete. K. Laatz hatte das 4:1 auf dem Fuß, der Keeper konnte aber klären.

Das es dann nicht nochmal spannend wurde, war Keeper Reichert zu verdanken, als wir uns einen blitzsauberen Konter fingen, der Hittfelder Stürmer aber im 1vs1 nur zweiter Sieger blieb. Zum Ende hin wurd es dann etwas ruppiger und die Gäste fingen sich noch drei Gelbe ein, wobei eine davon auch gerne eine andere Farbe hätte haben können, nachdem Ehmcke an der Mittellinie von hinten umgemäht wurde.

Fazit: Ein verdienter Sieg aufgrund einer Leistungssteigerung in Durchgang zwei. Nach einem sehr schwachen Start in die Saison konnten wir uns mit 14 von 18 Punkten aus den letzten sechs Spielen erstmal aus dem Gröbsten befreien und habe “ruhige” Weihnachten vor uns ehe es Anfang März gegen den BFC geht.