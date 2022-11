– Foto: Matthias Schlue

Dohren landet Befreiungsschlag - Brackel gewinnt spät 1. Kreisklasse Harburg: Elstorf II bleibt auf einem Abstiegsplatz

Mit einem frühen und einem späten Treffer festigt der MTV Brackel seine Tabellenführung. Im Tabellenkeller landete der SV Dohren einen ganz wichtigen Sieg. Der TSV Elstorf II befand sich wiederum in einer schwierigen personellen Lage.

Ein früher und ein ganz später Treffer verhelfen den MTV Brackel zum Dreier auf der Hittfelder Alm. Nachdem Leon Fischer den Tabellenführer in der zweiten Minute in Führung brachte, glich Luka Arbeiter nach der Pause aus (48.). In der Nachspielzeit hatte der Spitzenreiter dann doch das bessere Ende für sich, sodass Thilo-Nils Hilbrands zum 2:1-Siegtreffer vollstreckte (90.+1).

Elstorf-Kapitän Torben Krügel: "Ersatzgeschwächt hat sich unsere Mannschaft teuer gegen einen spielerisch starken Gegner aus Buchholz gekauft. Defensiv aufgestellt kamen wir hauptsächlich und auch wie bei der 1:- Führung durch Konter zu Torchancen. Dem 1:1 folgte noch eine Großchance durch Marcel Mojen, die wir leider nicht nutzen konnten. In der zweiten Halbzeit wurde Buchholz dann stärker und die Beine bei uns müder. Buchholz nutzte in der Folge 2 seiner Torchancen zum 3:1-Entstand."

Klare Kiste am Oversand! Schon früh machte der FC Roddau alles klar und lag zur Pause schon komfortabel in Führung. Erst in der Nachspielzeit glückte Kevin Sell mit einem Doppelpack der Anschluss.

Wichtiger Sieg für den MTV Hanstedt! Mit den drei Punkten baut der Kreisliga-Absteiger seinen Vorsprung auf den Tabellenkeller aus. Im zweiten Durchgang gelang es Frank Schlamilch zu verkürzen. Anschließend brachte Hanstedt den Vorsprung aber ins Ziel.

Noch zur Pause war der MTV Luhdorf-Roydorf ins Hintertreffen geraten. Der Tabellenzweite legte nach dem Seitenwechsel aber zu und drehte das Geschehen. In nur zwei Minuten gelang Tutku Özdemir der Ausgleich (49.), ehe Ozan Özmen (51.) die Partie sogar drehte. Bis zum Ende blieb die Partie offen, dann machte Andrej Gafner den Deckel drauf (90.+3).