Dohren gewinnt 6:2 gegen SV Alemania Salzbergen II

Dohren nahm von Beginn an das Zepter in die Hand und erspielte sich einige gute Möglichkeiten in den Anfangsminuten. Doch anstatt in Führung zu gehen, ging man durch einen Sonntagsschuss der Gäste in der 10. Spielminute in Rückstand. Die Alemania kam über die rechte Seite vorgestoßen und spielte das Leder an die Strafraumgrenze. Der Stürmer ließ den Ball für seinen Mitspieler abtropfen, der aus halbrechter Position ins lange obere Eck vollendete zum 0:1.

Dohren bestimmte weiterhin das Spiel, doch konnte man diese Überlegenheit nicht in Tore ummünzen. Fast hätten die Gäste in der 30. Minute diese Fahrlässigkeit bestraft, doch Enno Wöste konnte einen Abschluss nach einem Konter mit einem starken Reflex parieren!

Doch Dohren machte weiter Druck und konnte in der 17. Minute die schnelle Antwort geben! Hendrik Frese setzte sich stark durch und schob aus zentraler Position zum 1:1 Ausgleich in die Maschen.

Nach vor dem Seitenwechsel hatte Christian Willen den Führungstreffer auf dem Kopf. Nach einer Ecke von Tobi Dreier köpfte Christian am zweiten Pfosten das Spielgerät wuchtig nur an die Latte. So ging es mit dem 1:1 in die Halbzeitpause.

Nach Wiederanpfiff ein unverändertes Spiel. Dohren machte die Musik und Marvin Woltering konnte in der 50. Minute nur mit einem Foulspiel im Strafraum vom Ball getrennt werden. Folgerichtig zeigte der Unparteiische auf den Punkt. Hendrik Frese schnappte sich selbstsicher die Kugel und scheiterte mit einem ganz schlecht platzierten Schuss am Schlussmann der Gäste. Fast im Gegenzug machten es die Salzbergener besser. Nach einem Schuss aus ca. 20 Metern fiel der abgefälschte Ball über Keeper Enno Wöste ins Tor. Erneut hatten die Gäste Glück und gingen mit 1:2 in Führung.

Es ging nun Schlag auf Schlag. Nur 4 Minuten nach dem Gegentreffer pfiff der Schiedsrichter erneut Elfmeter. Diesmal wurde Hendrik Frese in der verbotenen Zone von den Beinen geholt. Erneut legte sich Hendrik Frese das Leder auf den Punkt. Diesmal machte er es besser und sorgte somit für den 2:2 Ausgleich. Und der SVD drückte nun auf den Führungstreffer. In der 57. Minute brachte Tobi Dreier einen Freistoss aus dem Halbfeld in die Box. Christian Willen schraubte sich am höchsten, doch sein Kopfball wurde vom Gegenspieler geblockt. Der Ball landete zentral vor die Füße von Julian Dieker, der die Kugel zum 3:2 über die Linie drückte.

Chancen gab es nun für die Dohrener im Minutentakt. In der 62. Minute hebelten Hendrik Frese und Tobi Dreier mit einem Doppepass die Abwehr der Gäste aus, doch der Abschluss von Hendrik blieb am Torwart der Alemania hängen. Und auch in der nächsten Aktion scheiterte Christian Willen mit einem Kopfball am glänzend parierenden Schlussmann. Es hätte längst 4:2 oder 5:2 stehen müssen!

Die Entscheidung leitete der eingewechselte Fabian Giesen in der 76. Minute ein. Fabian spielte aus der Abwehr heraus einen langen Ball auf die linke Außenbahn auf Hendrik Kroner. Der tankte sich stark durch, zog in den Strafraum und bediente im Zentrum den einlaufenden Hendrik Frese, der zum 4:2 einschob.

In der 89. Minute erkämpfte sich Hendrik Kroner den Ball im Mittelfeld und spielte einen langen Pass auf Hennig Lampen, der frei auf der rechten Außenbahn wartete. Mit einem starken Solo setzte er sich durch und sah im 5-Meterraum den einlaufenden Hendrik Frese. Mit seinem ganzen Körper drückte Hendrik das Spielgerät zum 5:2 über die Linie.

In der Nachspielzeit setzte Luca Jansen den Schlusspunkt. Nach einem schönen Steckpass hatte Luca alle Zeit der Welt und vollendete überlegt zum verdienten 6:2 Sieg.