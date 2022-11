Dohren gelingt Befreiungsschlag beim Tabellenführer!

Brackel nahm die Zügel sofort in die Hand und ließ Ball und uns gut laufen, es entwickelte sich eine sehr intensive, aber faire Partie bei dem die Gäste leidenschaftlich verteidigten und mit gezielten Nadelstichen in der Offensive den Hausherren wehtun wollten. Hatten wir in den Vorwochen oftmals das Pech das wir unsere ersten Chancen nicht nutzen konnten, durften die Spieler und Betreuer nach knapp zehn Minuten jubeln. Nach einem Kopfball der Brackeler Hintermannschaft war es A. Penderak der mit seinem Zuspiel J. Daniel fand, “Juli” legte, bedrängt von seinem Gegenspieler, sich das Leder auf seinen starken rechten Fuß und schlenzte ihn aus mehr als 20 Metern über den Keeper in die Maschen. Das Tor tat den Gästen gut, die in der Folgzeit trotz des Brackeler Dauerdrucks, gleich mehrfach Chancen hatten auf das zweite Tor. Pfosten und Latte verhinderten aber vorläufig einen weiteren Treffer. Wie bereits im Hinspiel bekamen wir einen Elfmeter zugesprochen, nachdem Brackels Verteidiger in bester Maradona-Manier beim Kopfballversuch die Hand zur Hilfe nahm. Der Schiri zeigte auf den Punkt und “Juli” übernahm die Verantwortung, aber wie bereits Anfang August in Dohren fand der Ball den Weg nicht ins Tor, sondern konnte vom Keeper abgewehrt werden.

Brackel hatte auch einiges an Chancen, scheiterte aber entweder an T. Reichert im Tor, wurden im entscheidenden Moment von einem Abwehrspieler bedrängt oder am fehlenden Zielwasser. Fünf Minuten vor Ende konnten die Gäste dann einen weiteren Bilderbuchkonter setzen, über diverse Stationen gelangte der Ball zu F. Zietz auf die Außenbahn der eine Flanke in den 16er schlug. Fabian Ehrig war dann den berühmt-berüchtigten Schritt Schneller als sein Bewacher und verlängerte den Ball ins lange Eck mit dem Fuß.

Mit der 2:0-Führung ging es in die Pause und Trainer Gaum war hochzufrieden mit der abgerufenen Leistung. In Durchgang zwei erhöhte Brackel die Schlagzahl nochmal deutlich und kamen dem Tor immer näher, einzig der Treffer wollte nicht fallen aus Sicht der Gastgeber. Trotz schwindender Kräfte und angeschlagener Spieler kämpft Dohren aufopferungsvoll um jeden Ball, die Zweikämpfe wurden hart aber fair geführt, nur in der Offensive kam man nicht mehr so zum Zug wie noch in der ersten Halbzeit. Zehn Minuten vor Ende bekamen wir dann allerdings einen weiteren glasklaren Handelfer zugesprochen, erneut war Brackels Verteidiger beim Kopfball mit den Händen nach oben gestiegen. Dieses Mal nahm “Fa” den Ball an sich und der dritte Elfmeter gegen Brackel fand dann endlich sein Ziel und war die Vorentscheidung am gestrigen Tag.

Bis zum Abpfiff versuchte Brackel noch den Ehrentreffer zu erzielen, aber es sollte einfach nicht sein. Dohren nimmt drei extrem wichtige Punkte im Abstiegskampf mit, während Brackel weiter mit sieben Punkten Vorsprung bei einem Spiel mehr von der Tabellenspitze grüßt.

Für Dohren kommen jetzt zwei extrem wichtige Partien. Mit Borstel-Sangenstedt II ist ein direkter Konkurrent von unten am Sonntag zu Gast ehe man sich eine Woche später in Borstel zum “Rückspiel” trifft.