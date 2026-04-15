Dohren-Damen feiern Trainer Uti zum Geburtstag

– Foto: SV Dohren

Die Damen des SV Dohren haben ihren Trainer Uti (Ludger Fröhleke) am Montagabend anlässlich seines 60. Geburtstags überrascht.

vielen Dank für deinen unermüdlichen Einsatz, deine Geduld und deinen Humor, auf und neben dem Platz.

Wir wünschen dir von Herzen alles Gute zum 60. Geburtstag, vor allem Gesundheit und noch viele weitere Jahre mit uns!

Damit du auch weiterhin bei jedem Wind und Wetter bestens ausgestattet bist, gab es eine neue Jacke. Mit der personalisierten Trillerpfeife bist du im Training nun nicht nur unüberhörbar, sondern sorgst auch zuverlässig für die nächste Liegestütz-Runde.

Die Mission von FuPa.net: Wir sind das Mitmachportal VON Amateurfußballern FÜR Amateurfußballer.

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