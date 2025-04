Dohren bezwingt Varenrode

Dohren zeigte von Beginn an eine engagierte Leistung und übernahm sofort die Kontrolle. Früh erspielte sich das Team zahlreiche Chancen, scheiterte aber mehrfach am starken Varenroder Keeper Preun. In der 39. Minute war es dann soweit: Kroner verwertete einen feinen Pass von Rapien zur verdienten Führung.

Nach der Pause verflachte das Spiel etwas, ehe Jansen nach Vorlage von Willen auf 2:0 erhöhte (55.). Varenrode verkürzte nach einer Ecke durch ein umkämpftes Tor auf 2:1 (80.). Kurz keimte Spannung auf, ehe Willen in der 88. Minute alles klar machte. Die rote Karte für Rapien in der Nachspielzeit (Beleidigung) blieb der einzige Makel eines ansonsten souveränen Auftritts des SV Dohren, der sich auf Rang 6 verbessert.