Dogan: „Wir belohnen uns nicht – das Momentum schlägt gegen uns"

Der MTV Wolfenbüttel hat auch das Heimspiel gegen den SC Spelle-Venhaus unglücklich verloren. Trotz einer starken Leistung, vielen klaren Chancen und einer verdienten Führung unterlag der Aufsteiger mit 1:2 (0:0) – der entscheidende Treffer fiel in der 92. Minute nach einem Standard.
Die Partie vor 105 Zuschauern begann ausgeglichen, doch mit zunehmender Spieldauer übernahm der MTV mehr Kontrolle. Nach der Pause zahlte sich der Aufwand aus: Maximilian Moslener traf in der 58. Minute zur verdienten Führung. Wolfenbüttel drückte weiter – und verpasste mehrfach das 2:0, das an diesem Nachmittag wohl die Entscheidung bedeutet hätte.
Trainer Deniz Dogan war mit der spielerischen Leistung keineswegs unzufrieden: „Wir haben echt ein gutes Spiel gemacht, in der Art und Weise wie wir gespielt haben. War echt ein ordentliches Spiel. Momentan schaffen wir es nur nicht, uns dafür zu belohnen.“
Die vergebenen Chancen rächten sich: In der 76. Minute glich Marvin Kehl zum 1:1 aus. „Wenn wir bis dahin 2:0 oder 3:0 führen, dürften sie sich nicht beschweren“, sagte Dogan. „Wir haben wenig zugelassen bis dahin.“ Nach dem Ausgleich folgte ein kurzer Schockmoment, ehe der MTV wieder ins Spiel fand und selbst auf den Sieg drängte.
Doch in der Nachspielzeit wiederholte sich ein bekanntes Muster der vergangenen Wochen: „In den letzten Minuten des Spiels ein Standard aus der Mittellinie – das darf eigentlich nicht passieren, wo wir dann nicht wach sind.“ Janik Jesgarzewski traf zum 1:2 (90.+2) und besiegelte die nächste bittere Niederlage.
Dogan ordnete ein, dass sein Team viel besser spielt, als es die Resultate zeigen:
„Obwohl es von den Chancen her und den Spielanteilen her anders hätte ausgehen können, schlägt das Momentum wieder auf die andere Seite. Da tun wir uns momentan schwer. Dennoch bleiben wir stark und glauben, dass wir so wieder in die Spur kommen.“
Der MTV fällt auf Rang 13 zurück und steckt weiterhin tief im Tabellenkeller. Für die kommenden Spiele ist daher klar: Die Leistungen stimmen – jetzt müssen Punkte her.
MTV Wolfenbüttel – SC Spelle-Venhaus 1:2
MTV Wolfenbüttel: Direnc Güven, Johannes Patz, Steffen Suckel, Blerian Halimi, Felix Lange, Jonas Klöppelt, Nils Göwecke, Hannes Joppich, Niklas Richter, Maximilian Moslener, Akram-Dine Mohamadou - Trainer: Deniz Dogan - Trainer: Michael Nietz
SC Spelle-Venhaus: Mattis Niemann, Leon Dosquet (68. Jan Popov), Janik Jesgarzewski, Jost Krone, Jan-Luca Ahillen, Marvin Kehl, Luca Tersteeg, Felix Golkowski, Artem Popov (74. Markus Egbers), Tom Winnemöller, Leon Gensicke (68. Niklas Oswald) - Trainer: Henry Hupe
Schiedsrichter: Marian Hantke (Stelingen) - Zuschauer: 105
Tore: 1:0 Maximilian Moslener (58.), 1:1 Marvin Kehl (76.), 1:2 Janik Jesgarzewski (90.+2)