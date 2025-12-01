Dogan: „Wir belohnen uns nicht – das Momentum schlägt gegen uns"

– Foto: Steffi Rathje

Der MTV Wolfenbüttel hat auch das Heimspiel gegen den SC Spelle-Venhaus unglücklich verloren. Trotz einer starken Leistung, vielen klaren Chancen und einer verdienten Führung unterlag der Aufsteiger mit 1:2 (0:0) – der entscheidende Treffer fiel in der 92. Minute nach einem Standard.

Die Partie vor 105 Zuschauern begann ausgeglichen, doch mit zunehmender Spieldauer übernahm der MTV mehr Kontrolle. Nach der Pause zahlte sich der Aufwand aus: Maximilian Moslener traf in der 58. Minute zur verdienten Führung. Wolfenbüttel drückte weiter – und verpasste mehrfach das 2:0, das an diesem Nachmittag wohl die Entscheidung bedeutet hätte.

Trainer Deniz Dogan war mit der spielerischen Leistung keineswegs unzufrieden: „Wir haben echt ein gutes Spiel gemacht, in der Art und Weise wie wir gespielt haben. War echt ein ordentliches Spiel. Momentan schaffen wir es nur nicht, uns dafür zu belohnen.“ Die vergebenen Chancen rächten sich: In der 76. Minute glich Marvin Kehl zum 1:1 aus. „Wenn wir bis dahin 2:0 oder 3:0 führen, dürften sie sich nicht beschweren“, sagte Dogan. „Wir haben wenig zugelassen bis dahin.“ Nach dem Ausgleich folgte ein kurzer Schockmoment, ehe der MTV wieder ins Spiel fand und selbst auf den Sieg drängte.