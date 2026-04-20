Dogan: "Nicht zwingend genug" Aufsteiger mit viel Ballbesitz, aber ohne Durchschlagskraft von red · Heute, 16:37 Uhr · 0 Leser

– Foto: Reinhard Rehkamp

Der SV Wilhelmshaven hat sich im Mittelfeld der Oberliga Niedersachsen mit einem knappen Heimsieg behauptet. Gegen Aufsteiger MTV Wolfenbüttel entschied ein Treffer von Catic kurz vor der Pause eine Partie, in der die Gäste zwar mehr Ballbesitz hatten, daraus jedoch zu wenig Kapital schlugen.

Der SV Wilhelmshaven hat am 26. Spieltag der Oberliga Niedersachsen einen knappen 1:0-Erfolg gegen den MTV Wolfenbüttel gefeiert. Vor 195 Zuschauern im Jadestadion entschied ein Treffer von Catic in der 41. Minute die Begegnung. Wilhelmshaven war mit 32 Punkten aus 22 Spielen als Tabellenachter in die Partie gegangen, während Aufsteiger Wolfenbüttel mit 29 Punkten aus 25 Begegnungen Rang 13 belegte. Entsprechend unterschiedlich waren die Ausgangslagen: Die Gastgeber wollten ihren Platz im gesicherten Mittelfeld festigen, die Gäste wichtige Zähler im Kampf um den Abstand zur Abstiegszone sammeln.

Die Partie entwickelte sich zunächst mit deutlichen Feldvorteilen für Wolfenbüttel. Die Mannschaft von Trainer Deniz Dogan kontrollierte weite Strecken des Spiels und kam laut eigener Analyse auf rund 70 Prozent Ballbesitz. Gegen kompakt verteidigende Gastgeber fehlte es jedoch häufig an klaren Abschlusssituationen. Wolfenbüttel findet keine Antwort Wilhelmshaven konzentrierte sich vor allem auf eine stabile Defensive und Umschaltmomente. Die entscheidende Szene entstand kurz vor der Pause: Nach einem individuellen Fehler in der Wolfenbütteler Hintermannschaft nutzte Catic die Gelegenheit und erzielte in der 41. Minute den Treffer des Tages.