Dogan: "Nicht zwingend genug"

Der SV Wilhelmshaven hat sich im Mittelfeld der Oberliga Niedersachsen mit einem knappen Heimsieg behauptet. Gegen Aufsteiger MTV Wolfenbüttel entschied ein Treffer von Catic kurz vor der Pause eine Partie, in der die Gäste zwar mehr Ballbesitz hatten, daraus jedoch zu wenig Kapital schlugen.
Der SV Wilhelmshaven hat am 26. Spieltag der Oberliga Niedersachsen einen knappen 1:0-Erfolg gegen den MTV Wolfenbüttel gefeiert. Vor 195 Zuschauern im Jadestadion entschied ein Treffer von Catic in der 41. Minute die Begegnung.
Wilhelmshaven war mit 32 Punkten aus 22 Spielen als Tabellenachter in die Partie gegangen, während Aufsteiger Wolfenbüttel mit 29 Punkten aus 25 Begegnungen Rang 13 belegte. Entsprechend unterschiedlich waren die Ausgangslagen: Die Gastgeber wollten ihren Platz im gesicherten Mittelfeld festigen, die Gäste wichtige Zähler im Kampf um den Abstand zur Abstiegszone sammeln.
Die Partie entwickelte sich zunächst mit deutlichen Feldvorteilen für Wolfenbüttel. Die Mannschaft von Trainer Deniz Dogan kontrollierte weite Strecken des Spiels und kam laut eigener Analyse auf rund 70 Prozent Ballbesitz. Gegen kompakt verteidigende Gastgeber fehlte es jedoch häufig an klaren Abschlusssituationen.
Wilhelmshaven konzentrierte sich vor allem auf eine stabile Defensive und Umschaltmomente. Die entscheidende Szene entstand kurz vor der Pause: Nach einem individuellen Fehler in der Wolfenbütteler Hintermannschaft nutzte Catic die Gelegenheit und erzielte in der 41. Minute den Treffer des Tages.
Nach dem Seitenwechsel erhöhte der MTV Wolfenbüttel den Druck und versuchte, den Rückstand aufzuholen. Trotz weiterhin hoher Spielanteile fehlte den Gästen jedoch die nötige Konsequenz im letzten Drittel. Wilhelmshaven verteidigte die Führung konzentriert und ließ kaum zwingende Chancen zu.
„Das Spiel war eigentlich ganz ordentlich. Wir haben es uns extrem schwer gemacht“, sagte Wolfenbüttels Trainer Deniz Dogan nach der Partie. Seine Mannschaft habe zwar viel Ballbesitz gehabt und einige Möglichkeiten erspielt, sei gegen die kompakte Defensive der Gastgeber jedoch zu selten gefährlich geworden. „Mit dem ersten individuellen Fehler von unserem Innenverteidiger haben sie das Tor gemacht. Danach sind wir angerannt, aber nicht mehr zwingend genug.“
Durch den Heimsieg festigt der SV Wilhelmshaven mit nun 35 Punkten seine Position im Tabellenmittelfeld. Der MTV Wolfenbüttel bleibt bei 29 Zählern und verpasst es, sich weiter von der unteren Tabellenregion abzusetzen. Entscheidend blieb letztlich die Szene kurz vor der Pause – und die größere Effizienz der Gastgeber.