Dogan: "Müssen Anschluss kriegen"

Die jüngsten Ergebnisse haben gezeigt, dass der Aufsteiger trotz schwieriger Personalsituation konkurrenzfähig ist. Gleichzeitig blieb dem Team von Trainer Deniz Dogan bislang jedoch der dringend benötigte Sieg verwehrt.

Für den MTV Wolfenbüttel endet am Wochenende eine kräftezehrende englische Woche in der Oberliga Niedersachsen. Nach dem spektakulären 4:4 beim Tabellendritten TuS Bersenbrück und dem 3:3 gegen den Tabellenzweiten SV Atlas Delmenhorst wartet nun mit dem FC Verden 04 der nächste Gegner.

Personelle Sorgen bleiben bestehen

Die kurze Pause zwischen den Spielen stellt den Trainer vor organisatorische Herausforderungen. „Nur müssen wir jetzt am Samstag, kurze Pause nur, auch da gucken, dass wir unser Personal soweit es geht wieder fit kriegen“, erklärte Dogan. Ziel sei es zumindest, „11, 12 Feldspieler“ zur Verfügung zu haben.

Wie bereits zuletzt könnte der Kader erneut mit Spielern aus der A-Jugend oder der zweiten Mannschaft ergänzt werden. Dennoch hofft der Coach auf eine leichte Entspannung: „Ich glaube schon, dass der eine oder andere vielleicht dazukommen kann, sodass wir eine bisschen bessere Ausgangssituation haben.“

Verden reist mit Rückenwind an

Der FC Verden 04 geht mit 22 Punkten als Tabellenelfter in die Partie und verschaffte sich zuletzt mit einem deutlichen 4:1-Heimsieg gegen Eintracht Braunschweig II neues Selbstvertrauen. Für den MTV (17 Punkte, Rang 13) geht es hingegen darum, im Tabellenkeller Anschluss zu halten.

Besonders schmerzhaft dürfte den Wolfenbüttelern noch das Hinspiel in Erinnerung sein. Damals unterlag der Aufsteiger in Verden deutlich mit 0:6.

Schlüsselspiel im Kampf um den Klassenerhalt

Entsprechend hoch stuft Dogan die Bedeutung der Begegnung ein. „Das Spiel ist natürlich für uns schon sehr wichtig. Wir müssen Anschluss kriegen“, sagte der Trainer.

Um im Tabellenkeller weiter Boden gutzumachen, fordert er von seiner Mannschaft volle Konzentration: „Deswegen gilt volle Konzentration auf das Spiel. Wir wollen die Kräfte schonen, sodass wir da Vollgas geben können.“