Dogan lobt „brutal gute" erste 45 Minuten Starke erste Halbzeit reicht nicht – 3:4 gegen Schöningen

– Foto: MTV Wolfenbüttel/Verein

Der MTV Wolfenbüttel hat sich dem Regionalligisten FSV Schöningen in einem intensiven Testspiel auf dem B-Platz der Meesche mit 3:4 geschlagen geben müssen. Zur Pause führten die Gastgeber nach einer starken Vorstellung noch mit 3:2.

Die Partie begann mit hohem Tempo. Bereits nach wenigen Sekunden setzte sich Akram-Dine Mohamadou durch und bediente Hannes Joppich, dessen Abschluss über die Latte ging. Auf der Gegenseite nutzte Ayhan Cankor in der zweiten Minute eine Eins-gegen-Eins-Situation zur frühen Gästeführung. Unbeeindruckt davon zeigte sich der MTV im 4-1-4-1-System strukturiert und lösungsorientiert. Nach 18 Minuten fiel der Ausgleich: Joppich verwertete eine Ecke von Joey Bock per Aufsetzer ins linke Eck. In der Folge belohnte sich die Elf von Deniz Dogan für ihr gutes Positionsspiel. Maximilian Moslener traf in der 33. Minute nach einer weiteren Ecke zum 2:1 und erhöhte nur eine Minute später per Vollspannstoß ins lange Eck auf 3:1.

Kurz vor der Pause verkürzte Federico Palacios nach Vorarbeit von Philipp Harant auf 3:2. Zuvor hatte FSV-Trainer Christian Benbennek sein System auf eine Dreierkette umgestellt. Personell musste der MTV bereits im ersten Durchgang reagieren. Ben Böder verließ mit muskulären Oberschenkelproblemen den Platz, Fabian Henke blieb ebenfalls angeschlagen in der Kabine. Hadi Abou-Raya schied nach einem Sturz auf den Hinterkopf und Knieschmerzen aus.