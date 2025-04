Dogan hört auf: Fortuna Bonn muss Trainerfrage doch neu klären

Noch Ende Februar war man sich einig, mit Dogan in die vierte Saison zu gehen. Auch der Coach schien damals überzeugt. "Mein Weg bei der Fortuna ist noch lange nicht zu Ende. Ich fühle mich hier sehr wohl und bin fest entschlossen, gemeinsam mit dem Team und dem Verein an unseren Zielen zu arbeiten. Wir haben noch viel vor, und ich bin davon überzeugt, dass wir zusammen Großes erreichen können", ließ der 52-Jährige damals verlauten.

Private Gründe lassen nun ein weiteres Engagement nicht zu: "Bereits in der vergangenen Woche suchte Idris das Gespräch mit der sportlichen Leitung unserer Fortuna und teilte mit, dass er aus privaten Gründen in der kommenden Saison nicht mehr zur Verfügung steht“, heißt es in einer Mitteilung des Vereins. „Auch wenn man bei der Fortuna sehr traurig über diese Entscheidung ist, hat man der Beendigung seines Trainerengagements zum Saisonende zugestimmt.“

Dogan hatte den SC Fortuna Bonn nach dem Bezirksliga-Aufstieg zur Saison 2022/2023 übernommen und direkt in die Landesliga geführt. Auch dort konnte er mit einer jungen Mannschaft bestehen und sicherte frühzeitig den Klassenerhalt. In der laufenden Spielzeit steht die Fortuna mit 26 Punkten auf Rang neun der Landesliga 1 – der Verbleib in der Liga ist im dichten Abstiegsgedränge ist greifbar. Am kommenden Sonntag ist die Fortuna zu Gast beim beim Aufsteiger FV Bad Honnef. Vier Punkte trennen beide Teams und mit einem Erfolg wie im Hinspiel könnte ein großer Schritt in Richtung Klassenerhalt gemacht werden.